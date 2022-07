Poke o pokè? Con la 'e' o senza? Con la pronuncia originale o in versione anglosassone? Scopri come si pronuncia il nome della ciotola di origine hawaiana sana e nutriente che ha spopolato in tutto il mondo e che piace proprio a tutti!

Dopo aver spopolato negli Stati Uniti a partire dal 2012, negli anni a seguire il pokè ha conquistato l'Europa fino ad arrivare nel 2017 anche in Italia e nelle maggiori località del paese.

Che origini ha il pokè e come si prepara

Questo piatto risale attorno al 400 d.C., precisamente quando i polinesiani approdarono per la prima volta alle Hawaii. Nasce come piatto povero, un pasto abitudinale che i pescatori hawaiani consumavano sulle barche, a base di ciò che offriva il pescato del giorno (seppur tradizionalmente si faccia riferimento a polpo e tonno). In seguito, si è trasformato in tradizione popolare e dal 2010 è diventato un vero e proprio tormentone conosciuto in tutto il mondo.

Negli ultimi anni, in particolare dal 2017, sono sempre di più le pokerie presenti nelle nostre città, le quali propongono un menù ricco di opzioni personalizzabili a base di bowl.

La pokè bowl non è altro che una ciotola a base di pesce crudo - generalmente salmone, tonno, polpo, seppie, spigola e gamberi -, e riso. Per completare il piatto, ai due ingredienti vengono aggiunti pezzetti di frutta, verdure, avocado alghe, legumi, semi, olio, salse e condimenti vari. In generale, essendo un piatto a base riso e pesce crudo, viene condito con salsa di soia o teriyaki e mangiato con le classiche bacchette per sushi.

Cosa c'è dietro al successo del pokè

Il suo successo è dovuto sia alla combinazione ed equilibro di gusti che alle proprietà nutrizionali. Infatti, se preparato con le dovute accortezze, è un piatto ricco, saporito ma soprattutto salutare e bilanciato, in quanto dispone di tutti i macro ingredienti necessari: le proteine del pesce, la fonte di carboidrati del riso, i grassi buoni del pesce, dei semi, dell'avocado.

Ad ogni modo, per far si che si possa definire a tutti gli effetti un piatto equilibrato, proteine, carboidrati e grassi devono essere presenti ognuna nelle proporzioni di un terzo.

Al contempo, parte del successo è incrementata certamente dal crescente impiego di piattaforme di food delivery, le quali hanno reso accessibili a chiunque proposte sane, pratiche ed economiche. Infatti in un mondo sempre più frenetico e impegnato è proprio la semplicità di consumo e di trasporto che hanno assunto un valore importante nella sua ascesa.

Come si pronuncia e cosa vuol dire

Sebbene ormai sia conosciuto alla stragrande maggioranza, rimane un'incognita quale sia effettivamente la pronuncia corretta. C'è chi dice poke, chi dice pokè e chi pok, ma in realtà la pronuncia da ritenersi corretta è poh-kay, un termine che affonda le sue radici alle Hawaii, proprio dove ha origine e dove viene consumato abitualmente.

Per praticità viene utilizzata la scritta pokè, la quale è quella che ricorda maggiormente la pronuncia originaria hawaiana. Infatti, sono numerosi i brand che per facilitare la pronuncia hanno optato per l'aggiunta dell'accento sulla 'e' finale nelle loro insegne, proprio per evitare eventuali dubbi sulla pronuncia da adottare.

Infatti, il termine fa riferimento all’hawaiano «tagliare a pezzetti», che richiama il tipo taglio degli ingredienti all'interno della ciotola. Inoltre, in considerazione di quanto appena riportato, il pesce all'interno della ciotola è crudo e senza lische, tagliato a cubotti e non a fettine, diversamente da come siamo soliti consumare in occidente.

