Uno dei piatti più amati dell'estate è proprio prosciutto e melone. Consumato in casa o sotto l'ombrellone per un istantaneo momento di freschezza, questa pietanza è da sempre sinonimo di gusto e salute.

In effetti, come potrebbe essere diversamente? Fresco e leggero, è a base di un frutto nemmeno troppo zuccherato. Senza contare che il suo gusto, a metà tra il dolce del melone e il salato del prosciutto lo rende a dir poco irresistibile.

Quale dunque lo stupore nell'apprendere che, forse, questo abbinamento di cibi e sapori tanto bene non fa. Scopriamo perché.

Prosciutto e melone: perché questo abbinamento farebbe male? Risponde la scienza

Ogni estate, pare che ci sia un appuntamento fisso con l'analisi dei prodotti preferiti da tutti durante l'estate. Se vi ricordate, qualche tempo fa avevamo parlato della dannosità della punta al cioccolato del cono gelato.

Questa volta, invece, è il turno del prosciutto con il melone.

A segnalare i rischi dietro questo piatto apparentemente salutare e, anzi, benefico per la salute, è stata Francesca Beretta, biologa nutrizionista sportiva italiana, autrice di diversi manuali sul tema della salute a tavola.

Secondo la Dottoressa, infatti, all'origine della dannosità di questo tipo di alimentazione, vi è la quantità di sodio che, inconsapevolmente, viene ingerita. Insomma, troppo sale fa male, lo sappiamo. C'è però di più.

Il problema, infatti, non è insito solo nella quantità di sodio presente nel prosciutto (di solito viene usato quello crudo con il melone), ma anche nella quantità di potassio che invece è presente nel frutto. Cosa accade?

Le cellule riescono a far entrare al proprio interno i sali minerali di cui necessita, come magnesio e potassio. Dall'altro lato, però, e in maniera proporzionale, nel momento in cui ingeriamo troppo sodio (Na), quest'ultimo verrà rigettato dalla cellula stessa. In questo modo, il sale in eccesso si depositerà nello spazio esterno alla cellula e, per osmosi, finisce per disidratarla.

Di questo fenomeno ne abbiamo gli effetti sotto gli occhi ogni giorno. Parliamo ad esempio di inestetismi come la cellulite, le borse sotto gli occhi, la sensazione di gonfiore ma anche, e molto più semplicemente, quando ci facciamo un bagno lungo e caldo e le dita si raggrinziscono.

Questi, però, sono effetti visivi. A livello interno, invece, il nostro organismo si troverà in difficoltà ad assimilare quei sali minerali di cui ha bisogno, in questo caso il potassio. Dunque, anche se mangiamo il melone, di per sé molto ricco di potassio, i suoi effetti benefici sono letteralmente annullati dal prosciutto.

Per capire l'importanza di questo fenomeno, facciamo un excursus sull'importanza del potassio.

Prosciutto e melone: perché non possiamo fare a meno del potassio

Il potassio, reperibile in diversi alimenti soprattutto di origine vegetale, è da assumersi quotidianamente. Questo sale minerale, infatti, apporta diversi benefici al nostro organismo.

innanzitutto, aiuta l'organismo a regolare la pressione arteriosa;

aiuta i muscoli (sia lisci che striati) a contrarsi (in termine medico si definisce contrattilità);

supporta le cellule endocrine (secernenti ormoni) e ghiandole esocrine (come le sudoripare, le lacrimali o le sebacee) nel rilascio dei loro secreti.

Nel caso non si assuma sufficiente potassio o si assuma troppo sodio rispetto al potassio, possono esserci numerose conseguenze sul lungo periodo tra le quali, come abbiamo scoperto, la ritenzione idrica, ma anche ipertensione e altri problemi a livello di circolazione sanguigna.

La quantità di potassio necessaria all'organismo per funzionare bene varia in base all'età. Ad ogni modo, esso è assumibile dall'organismo tramite diversi alimenti vegetali, come le banane, le noci, l'avocado, il kiwi, i fagioli, le patate e, per l'appunto, il melone.

Ora che abbiamo fatto questa panoramica e abbiamo visto che prosciutto e melone possono davvero fare male alla salute, significa che non possiamo più mangiarne. Anche qui, la scienza si è pronunciata.

Prosciutto e melone, un piatto che fa male: non si può mangiarne più? La risposta scientifica

Anche qui la biologa nutrizionista scientifica, Francesca Beretta, si è pronunciata molto chiaramente a riguardo.

Come per tutte le cose, è necessario non avere opinioni troppo polarizzanti ma cercare di ricondurle ad un contesto ben più ampio. In questo caso, ritiene la dottoressa, ad essere un'importante discriminante, è la quantità assunta.

Dunque, da un lato, è bene non esagerare con questo piatto. Una volta ogni tanto, in assenza di patologie in essere, non può certamente causare quanto abbiamo evidenziato nel paragrafo precedente.

Dall'altro lato, ogni volta che mettiamo prosciutto e melone sul piatto, per evitare che ci faccia male, dobbiamo prestare assoluta attenzione alle dosi e alla qualità del cibo. Dunque, possiamo certamente aggiungere qualche fetta in più di melone, ma certamente non dovremmo abbondare con la quantità di prosciutto, del quale dobbiamo accertarci non solo della qualità e della quantità di grassi saturi (dannosi) presenti.

Considerando poi che il melone è ricco di fruttosio, uno zucchero, per aiutare il nostro organismo ad assimilarlo meglio, è bene preferire il nostro amato abbinamento dolce-salato all'ora di pranzo e non a cena.

Dunque, nessun divieto a consumare questo piatto, come invece avviene con altri alimenti vietati in Italia: solo un po' di cautela, la stessa che riserviamo a quanto fa parte della nostra vita quotidiana.