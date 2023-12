Sicuri che il pudding sia migliore del panettone? Ecco cos'è il dolce natalizio inglese

È il protagonista della discussione del momento che lo vede rivale al panettone: ecco cos'è il pudding e come si prepara.

Tutta Italia è in rivolta dopo la dichiarazione del Times, che vede il pudding come miglior dolce natalizio, scalzando il tanto amato panettone.

Molti però non erano a conoscenza di questo dolce tipico della tradizione inglese: ecco cose e come si prepara ma, soprattutto, se è degno di superare il gusto del tanto amato dolce natalizio italiano.

Il pudding è meglio del panettone: scoppiano le polemiche

Mentre c'è gente ancora indecisa se sia meglio il pandoro o il panettone, il Times decide di scombussolare le carte in tavola, dichiarando la presenza di un dolce in grado di superare il gusto di entrambe le specialità italiane.

Il pudding, tanto amato in Inghilterra, ottiene così questo prestigioso riconoscimento e il Times, oltre a esaltarlo, ha deciso anche di criticare il panettone, definendolo troppo dolce, stucchevole e pesante.

Non resta allora che scoprire cosa sia questo dolce tanto chiacchierato e quali sono le fasi per la sua preparazione.

Cos'è il pudding, il dolce tanto discusso

Nelle tavolate di Natale non può mai mancare il pudding, il dolce storico facente parte della tradizione britannica.

Tanto decantato anche in letteratura, come dimostrano l'Ulisse di Joyce e il Canto di Natale di Dickens, il pudding è ora ritornato al centro dell'attenzione grazie all'articolo del Times e la sua definizione di dolce migliore per le feste di Natale.

Tradizione vuole che al suo interno siano presenti 13 ingredienti, inseriti in senso orario da tutti i partecipanti al pranzo di Natale, che dovranno mangiarlo per scacciare una maledizione.

Chi rifiuterà il pudding il 25 dicembre, infatti, potrà correre il rischio di perdere un amico nell'anno successivo: importante quindi assaggiare questo famoso dolce, servito in modo molto particolare.

Pudding: come servirlo secondo la tradizione

È uno dei tanti dolci natalizi europei, anche se molti sono ignari della sua preparazione e del suo gusto.

Uvetta sultanina, zucchero di canna, rum e fichi secchi in pezzi sono solo alcuni dei 13 ingredienti che compongono il pudding, a cui si aggiungono anche mandorle tritate, albicocche disidratate in pezzetti e ciliegie candite.

Secondo la tradizione, il pudding deve essere servito flambé, pratica possibile grazie al rum al suo interno e a una fiamma posta nelle sue vicinanze.

Una volta impiattato, si consiglia di servirlo accanto alla crema inglese o a una salsa al brandy.

Leggi anche: Ecco 5 tisane natalizie per smaltire il peso delle abbuffate e sopportare il freddo