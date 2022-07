Chi non ama la punta di cioccolato nei coni gelato confezionati? Ebbene dalla scienza arrivano brutte notizie: questa parte così golosa è dannosa per la salute. Scopiamo perché fa male secondo gli esperti.

Sono anni che si dibatte sulla questione ed un parere sembra infine giunto. L'amata punta al cioccolato del cono gelato industriale fa male, e anche tanto. E sul dilemma si è dovuta pronunciare anche la stessa scienza.

Pare infatti che l'ultima parte che si mangia del cornetto, quella che per molti è la più buona e si attende con religiosa aspettativa mentre si mangia il proprio gelato confezionato, è anche quella che fa più male e andrebbe evitata.

Una notizia che non può fare letteralmente male al cuore alle milioni di persone affezionate a questo dolciume.

Vediamo dunque in questo articolo qual è l'esatto parere della scienza in proposito.

La punta di cioccolato del cono gelato è dannosa per la salute

Come ben sappiamo, sono tanti anni che il dibattito intorno alla nocività della punta del cornetto industriale è assai effervescente. Non appena giunge l'estate, infatti, svariati sono gli scienziati che puntano il dito contro il dolciume estivo per antonomasia.

Uno dei primi fu il professore olandese Bert Weckhuysen dell'Università di Utrecht, specializzato in chimica inorganica che spiegò in una serie di conferenze tenute nel 2016 la dannosità di questa particolare parte dell'alimento.

In realtà fu solo uno dei primi a presentare una serie di argomentazione contro il cioccolato inserito nella punta del cono gelato: dal 2016, però, nulla sembra cambiato.

Cerchiamo di capire, ben 6 anni, e parecchi coni dopo, qual è il problema nascosto in questa delizia estiva.

Perché la punta di cioccolato del cornetto confezionato fa male alla salute

Sostanzialmente il problema si nasconde nel processo di lavorazione che porta alla realizzazione del prodotto finito e che comporta una forte componente di grassi saturi. Spieghiamoci meglio.

I grassi sono di due tipi:

saturi;

insaturi.

Questi ultimi sono i cosiddetti "grassi buoni". Sono presenti ad esempio nell'olio d'oliva, ma anche nella frutta secca e in certi pesci, come il salmone o lo sgombro. Essi fanno bene alla salute e, anzi, le sono essenziali.

Dall'altro lato abbiamo invece i grassi saturi, i cosiddetti "grassi cattivi". Sono presenti nel burro, lardo, certi tipi di carne, ma anche panna e formaggi. Essi a temperatura ambiente sono solitamente presenti allo stato solido. Quando assunti in grandi quantità, essi fanno male alla salute. I grassi saturi, infatti, aumentano la percentuale di "colesterolo cattivo" a discapito di quello buono.

Dunque, che relazione ha tutto ciò con la punta al cioccolato? La ragione si trova nel cosiddetto processo di idrogenazione che mantiene la consistenza non sia troppo morbida, ma nemmeno troppo dura.

Il cioccolato, infatti, contiene al suo interno una buona percentuale di grassi, suddivisi tra saturi e insaturi. I grassi insaturi (dunque, quelli che normalmente sono liquidi) possono essere trasformati in grassi allo stato solito, ma solo attraverso questo processo di idrogenazione.

Proprio l'utilizzo di questa tecnica comporta un'altissima concentrazione di grassi saturi.

Ricordiamo che secondo l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, l'apporto calorico generato dai grassi saturi non dovrebbe superare il 10 per cento dell'intero fabbisogno giornaliero.

Oltretutto, non possiamo dimenticarci che stiamo parlato di un gelato confezionato e che, oltre al cioccolato della punta abbiamo, in generale, una buona percentuale di zuccheri che non sono certamente benefici per la salute.

Quanto gelato confezionato consumano gli Italiani: ecco le preferenze

Il problema di salute rilevato dagli studiosi non sembra fermare gli Italiani. In effetti, quale luogo più del Bel Paese è riconosciuto come la patria del gelato, o meglio, dell'ice cream? In effetti, molte indagini confermano che gli Italiani preferiscono proprio quest'ultimo, ovvero quello confezionato.

Nonostante più dell'80 per cento della popolazione ritenga che il gelato industriale sia ricco di conservanti (convinzione errata dal momento che è il gelo a conservare questo dolce), esso viene comunque consumato con costanza. Anzi, il 99 per cento degli Italiani consuma gelato confezionato assiduamente.

Inoltre, ben il 57 per cento preferisce il cornetto con il cioccolato alla fine.

Perché il confezionato viene preferito a quello artigianale?

igiene e sicurezza del cibo confezionato;

possibilità di verificarne calorie ed elementi nutrizionali, senza contare che le porzioni sono sempre identiche tra loro;

la certezza dell'uniformità del gusto in ogni angolo d'Italia lo si provi.

Insomma, l'Italia sembra essere davvero la patria del gelato, ma di quello confezionato e soprattutto provvisto di punta.

Non resta che restare a vedere se i grandi marchi cercheranno di cambiare la loro strategia e trovare modi diversi per inserire il cioccolato nei nostri amati cornetti. Oppure se ci ritroveremo tra altri 6 anni con molti dubbi e molti grassi saturi in più.