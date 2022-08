Fedeli alleati del diabete e del colesterolo, i nemici della linea e di ogni tipo di dieta, i più grandi compagni dei buongustai, delizia per i palati più raffinati e di coloro che non vogliono rinunciare ai piaceri del palato, sono loro: i dolci.

Ma qual è il dolce più antico del mondo? Ecco la risposta a questa e ad altre curiosità relative all'amato mondo dei dolciumi.

Il dolce più antico del mondo

Il dolce più antico del mondo secondo la tradizione è la Torta di Linz, a base di frutta secca e marmellata e tipico delle feste austriache. La sua fama è arrivata anche in Svizzera, Ungheria, Germania e non solo, tanto da aver conquistato anche l’Italia.

L'origine della ricetta di questa torta risale addirittura alla seconda metà del Seicento ed è per tale ragione che è considerato il dolce più antico del mondo. Per essere precisi, secondo delle ricerche, nell’anno 2005, il direttore di una biblioteca austriaca trovò una ricetta molto simile risalente al 1653. Le teorie sulla creazione di questa torta sono varie e differenti ma pare che iniziò ad essere commercializzata con il nome “Torta di Linz” nel lontano 1823 ed è, ad oggi, uno dei dolci più famosi e conosciuti al mondo.

La sua ricetta originale austriaca

La torta Linzer prende il suo nome dalla citta di Linz, località austriaca in cui il dolce dovrebbe essere nato. A base di pasta frolla e nocciola, richiede la fondamentale la presenza di un frutto acido che ne contrasti la dolcezza della frolla stessa.

I suoi ingredienti sono:

Farina 00

Nocciole

Burro

Uova

Tuorli

Zucchero a velo vanigliato

Cannella in polvere

Noce moscata

Chiodi garofano macinati

Sale fino

Lievito in polvere per dolci

Scorza di limone.

Per la farcitura e la decorazione invece: marmellata di ribes, mandorle in scaglie, tuorli, latte e cialda di ostia. L’importanza e la bontà di questa torta, che definire crostata è riduttivo, hanno portato alla creazione di altre varianti tra cui, quelle light, quelle con grano saraceno e non solo che ha riscosso molto successo in Italia.

Il dolce più antico in Italia

La gastronomia italiana ha origini antichissime. Il primato di dolce più antico d'Italia viene attribuito ad una delle prelibatezze più amate dagli italiani: il gelato.

Il gelato ha un’origine antichissima, ma è nel XVII secolo che si assiste alla creazione dei primi gelati "cremosi". Che si tratti di gelati artigianali o di gelati confezionati, questo dolce continua a mietere vittime tra i buongustai e rimane uno dei dolci estivi maggiormente apprezzati.

Il dolce più difficile del mondo

Il Kek Lapis malese è ritenuto il dolce più difficile del mondo, in quanto prevede un procedimento che mette a dura prova anche gli esperti del Sarawak, dolce tipico del posto.

Il Kek Lapis ha cominciato a prendere forma negli anni '70 del secolo scorso. Dolce particolarmente speziato, deve la sua particolarità al momento del taglio: tagliandone infatti una fetta, questa si presenta formata da una serie di figure geometriche delineate e colorate in maniera perfetta.

Per fare questo dolce occorre avere un forte spirito d’immaginazione e una mente predisposta alla perfezione "geometrica". La sua lavorazione richiede circa quattro ore ed il suo costo è, comprensibilmente, alto. Nel 2010, il governo del Sarawak ha deciso che questa torta può essere preparata solo entro i confini dello stato, anche se ultimamente tale dolce sta riscuotendo successo anche all’estero.

Il dolce più buono del mondo

I dolci possono essere di vario tipo: al cioccolato, con la nutella, con la panna, con la frutta, con il caffè, o con qualsiasi altra prelibatezza. Hanno però tutti una caratteristica in comune: resistergli è veramente difficile.

Secondo delle statistiche il più buono in assoluto è il tiramisù. L’ingrediente irrinunciabile di questa delizia è il mascarpone. Nessuno riesce a resistere a questo dolce tipico del Nord Italia, ma ormai famoso ovunque, in Italia, come nel mondo.

