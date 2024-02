Nelle paste di questi famosi marchi scatta l'allarme micotossine: a quali fare attenzione?

Le micotossine sono particolarmente dannose per i bambini di età inferiore ai 3 anni e sono spesso responsabili di alcuni casi di avvelenamento. La sostanza è stata trovata in diversi campioni di pasta.

Le micotossine sono sostanze chimiche tossiche prodotte da funghi e muffe, che possono causare avvelenamento e tossicità acuta e cronica quando entrano a contatto con gli alimenti.

Di recente, alcuni lotti di spaghetti delle più importanti marche italiane sono stati ritirati dagli scaffali dei supermercati a causa di un'allerta alimentare. Infatti, è stata rinvenuta in alcuni campioni di prodotti la presenza di micotossina DON, una tossina prodotta dal fungo Fusarium che può contaminare il grano durante il processo di coltivazione.

Quando facciamo la spesa al supermercato è fondamentale per la nostra salute fare le giuste scelte d'acquisto. Scopriamo quindi, sulla base delle ultime analisi, quali sono le paste che hanno le micotossine.

Sommario:

1. Quali paste hanno le micotossine? Tanti noti marchi coinvolti 2. Qual è la marca di pasta più sicura? 3. Qual è la migliore pasta senza pesticidi?

Quali paste hanno le micotossine? Tanti noti marchi coinvolti

La presenza della micotossina è stata evidenziata dal test eseguito da GranoSalus su dieci campioni di spaghetti.

La sostanza è presente nei limiti di legge per gli adulti. Infatti, per tutelare la salute dei consumatori, le normative dell'Ue stabiliscono dei limiti massimi consentiti di micotossine nei prodotti a base di cereali, perché la loro assunzione in certe quantità può provocare dei danni al sistema gastrointestinale e immunitario.

Attualmente i limiti massimi consentiti sono 750 ppb per gli adulti e 200 ppb per i bambini fino a 3 anni. Le preoccupazioni quindi sorgono proprio per questi ultimi, che sono più vulnerabili agli effetti nocivi delle micotossine.

Ecco quali sono i marchi di spaghetti (prodotti tutti con grano 100% italiano), dove è stata trovata la micotossina DON e in quali quantità:

1. Divella: lotto di spaghetti prodotto il 31/12/2022, con contenuto di micotossina pari a 556 ppb 2. Armando: lotto di spaghetti prodotto il 10/07/2023, con contenuto di micotossine pari a 368 ppb 3. Granoro Dedicato: lotto di spaghetti prodotto il 22/05/2023, con contenuto di micotossina pari a 345 ppb 4. Garofalo: lotto di spaghetti prodotto il 26/06/2023, con contenuto di micotossina pari a 340 ppb 5. La Molisana: lotto di spaghetti prodotto il 10/05/2023, con contenuto di micotossina pari a 330 ppb 6. Rummo: lotto di spaghetti prodotto il 09/01/2023 con contenuto di micotossina pari a 326 ppb 7. Riscossa: lotto di spaghetti prodotto il 20/08/2022, con contenuto di micotossina pari a 261 ppb 8. Barilla: lotto di spaghetti prodotto il 01/02/2023, con contenuto di micotossina pari a 242 ppb 9. Voiello: lotto di spaghetti prodotto il 01/10/2022, con contenuto di micotossina pari a 236 ppb

Qual è la marca di pasta più sicura?

Tra i marchi sottoposti al test di GranoSalus solo uno è rimasto sotto il parametro dei 200 ppb, sopra il quale il prodotto potrebbe essere dannoso per i più piccoli: De Cecco.

Il lotto di spaghetti prodotto il 03/08/2023 da De Cecco presenta infatti un contenuto di micotossine pari a 186 ppb. Al momento, si tratta quindi della pasta più sicura.

Qual è la migliore pasta senza pesticidi?

Oltre alle micotossine, è importante fare attenzione ad altre sostanze potenzialmente nocive per la nostra salute che si possono trovare nella pasta, un alimento amatissimo (e consumatissimo) nel nostro Paese. In particolare, un occhio di riguardo va dato al Glifosato, uno dei pesticidi più utilizzati in agricoltura.

Per andare sempre sul sicuro, è preferibile acquistare la pasta biologica, che di certo non ha nessuna sostanza chimica al suo interno, pesticidi compresi. La pasta biologica oltre a essere sicura per l'uomo, trattandosi di un prodotto completamente naturale, lo è anche per l'ambiente.

Per coloro che non possono permettersi i prodotti biologici, in quanto hanno un costo più alto rispetto a quelli classici, un test tenuto dal magazine svizzero specializzato K-Tipp ha individuato qual è l’unica pasta non biologia priva di pesticidi venduta in Italia. Si tratta di due formati di pasta prodotti da Barilla: le penne rigate integrali e gli spaghettoni.