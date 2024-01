Carrefour toglie Pepsi e non solo: ecco 7 prodotti che non vende più e qual è il motivo

Carrefour ha deciso di rispondere in maniera esemplare all’aumento dei prezzi di alcuni beni: nelle prossime settimane, alcuni prodotti spariranno dagli scaffali della catena.

La quale ha preso la decisione di eliminare dai propri punti vendita tutta una serie di prodotti che, secondo la catena, hanno raggiunto prezzi insostenibili.

Ma quali prodotti Carrefour non vende più a seguito di questa decisione? L’elenco attuale prevede la rimozione dalle vendite per sette specifici prodotti. Si tratta, più nel dettaglio, di snack salati e bibite gasate. Eppure, l’informazione potrebbe interessare moltissime persone, dato che i prodotti che Carrefour non venderà più presso i propri punti vendita sono molto famosi e apprezzati.

Ma procediamo per ordine e scopriamo tutti i dettagli su questa storia, che trova la sua origine negli aumenti ai prezzi dei beni di prima necessità.

Ecco quali prodotti Carrefour ha deciso di non vendere più.

Stop alla vendita di Pepsi e altri prodotti: ecco perché Carrefour non li vende più

Il motivo per cui Carrefour ha deciso di non vendere più determinati prodotti nei suoi punti vendita è molto semplice.

Si tratta di una vera e propria protesta a fronte dei rincari esagerati che molti brand hanno applicato negli ultimi mesi, anche a prodotti di punta e molto amati dai consumatori.

La catena di supermercati ha dunque deciso di cessare le vendite di alcuni prodotti specifici. La protesta è iniziata nei confronti dei prodotti Pepsi: non solo la nota cola, ma anche altri prodotti e bibite rivendute dal marchio.

Tuttavia, Carrefour ha deciso di procedere con la rimozione, dai propri scaffali, di tutta una serie di prodotti, anche rivenduti con altri brand.

Ecco quali prodotti Carrefour non vende più

Quali sono, dunque, i prodotti che Carrefour non vende più?

Al momento, sette sono gli articoli, tra snack e bevande, che spariranno dagli scaffali. Quello che segue è l’elenco di prodotti che Carrefour ha deciso di non vendere più:

• 7Up

• Bénénuts

• Doritos (patatine)

• Gatorade

• Lay’s (patatine)

• Lipton (tè)

• Pepsi.

Si tratta, in sostanza, di prodotti commercializzati dalla multinazionale PepsiCo. La motivazione che sottende il rifiuto, da parte di Carrefour, di vendere i prodotti PepsiCo è spiegata dalla stessa catena.

Gli aumenti che PepsiCo ha applicato ai suoi prodotti negli ultimi mesi sono stati giudicati inaccettabili. L’aumento non riguarda, ovviamente, solo i consumatori, ma anche le stesse catene della piccola e grande distribuzione.

I dati più recenti rivelano infatti che PepsiCo, negli ultimi mesi, ha aumentato il prezzo dei prodotti dell’11% già all’ingrosso.

Inoltre, la multinazionale ha già annunciato che, anche nel 2024, ci saranno aumenti. La motivazione addotta da PepsiCo è che l’azienda afferma di voler adeguare i propri prezzi all’attuale inflazione. Il che ha condotto Carrefour al loro ritiro, e non solo in Italia.

Il nostro Paese è solo uno dei tanti presso i quali Carrefour non venderà più determinati prodotti. Anche in Francia, in Belgio e in Spagna, ad esempio, i prodotti PepsiCo verranno rimossi dagli scaffali Carrefour.

Quanto detto fino ad ora lascia intendere che l’elenco dei prodotti che Carrefour non venderà più potrebbe allungarsi presto. In caso di prezzi elevati, per contrastare l’inflazione e dei prezzi eccessivi per i consumatori, altri prodotti potrebbero non trovare più spazio tra gli scaffali della catena.

Da quando scatta lo stop alle vendite?

Ora che sappiamo quali prodotti Carrefour non vende più, in molti si staranno domandando quando scatterà ufficialmente lo stop.

Ovviamente, si procederà con lo smaltimento delle rimanenze di magazzino in possesso dei vari punti vendita. Il che significa che i prodotti indicati potrebbero ancora essere reperibili presso i supermercati Carrefour nelle prossime settimane.

Una volta esaurite le scorte, però, non troveremo più i prodotti indicati tra gli scaffali dei punti vendita Carrefour.

