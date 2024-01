Quante volte a settimana bisogna mangiare i legumi? Forse dovresti cambiare abitudini...

In un piano alimentare sano ed equilibrato la presenza dei legumi risulta essere imprescindibile. Il motivo è semplice: i loro benefici sono così tanti che escluderli dalla nostra alimentazione sarebbe un grave errore, secondo gli esperti del settore. Fonti vegetali di proteine, sono facilmente reperibili. Si trovano sia in versione fresca sia secca, ma anche precotti, surgelati o in barattoli. Qualsiasi sia la versione preferita, è importante sapere quante volte a settimana mangiare i legumi.

Meglio evitarli o abbondare? Ecco quante volte a settimana si devono mangiare i legumi

In natura esistono vari tipi di legumi. I più comuni sono sicuramente i fagioli, i ceci, le lenticchie, i piselli e le fave. Ma non mancano le varietà meno conosciute, come i lupini e le cicerchie.

Molti italiani sono abituati a consumare i legumi poche volte a settimana, perché a volte causano gonfiore e pensano erroneamente che le fonti animali siano fonti proteiche migliori rispetto a quelle vegetali. Eppure la verità è ben diversa. In un piano alimentare equilibrato i legumi si devono consumare minimo tre volte a settimana.

Tuttavia, bisogna fare una distinzione, perché in base alla tipologia di legume ci sono quantità consigliate. Considerando che un legume fresco o surgelato ha 30 calorie, mentre in versione secca ne ha circa 350, si consiglia di consumare circa 150 grammi di legumi freschi o surgelati e 30/50 grammi di legumi secchi. Per quel che riguarda la farina di legumi, invece, si consiglia di consumarne circa 50 grammi.

I legumi in barattolo contengono più sale, mentre quelli surgelati e freschi sono più ricchi di acqua. L'ideale è spaziare, cercando di non abbinare alimenti freschi a quelli surgelati o in barattolo. Quest'ultimi, in particolare, vanno lavati in abbondante acqua per togliere il sale in eccesso.

I benefici

I legumi presentano una lunga lista di proprietà nutrizionali. Essendo fonti di proteine, costituiscono valide alternative a carne, pesce e ai loro derivati. Inoltre, sono molto "versatili": si possono utilizzare in zuppe, pasta, insalata, polpette, hummus e burger per deliziosi secondi o antipasti.

Numerosi sono i benefici che apportano al corpo umano. In particolare: