Quanto costa il vino di Al Bano? Tutto sui vini dell’azienda vinicola Carrisi

Gli appassionati del mondo del vino sapranno certamente che oggi è possibile acquistare il vino prodotto dall’azienda vinicola del noto cantante Al Bano.

In molti, infatti, si domandano quanto costa una bottiglia di vino dell’azienda di Al Bano e quali sono le selezioni di vino e di prodotti che possono essere acquistati.

In questo articolo, quindi, parleremo proprio della storia e della cantina dell’azienda vinicola di Al Bano Carrisi.

L’azienda vinicola di Al Bano Carrisi

La passione per il mondo del vino e per la coltivazione del cantante Al Bano Carrisi non è certamente una novità.

Partirò. Diventerò un cantante e quando tornerò, costruirò una cantina per dedicarla a te.

Fu proprio questa la promessa di Al Bano quando partì dal piccolo paese di Cellino San Marco, situato nel cuore del Salento, pronunciando questa frase al padre, Don Carmelo.

Ed è proprio da qui che nascono le Cantine di Al Bano Carrisi, a partire proprio da una selezione di vini bianchi a lui dedicati, chiamati proprio “Don Carmelo”.

A questo proposito, il cantante ha dichiarato che:

Quando ero bambino Don Carmelo, mio padre, mi portò alla vigna e mi insegnò a liberarla dalle erbacce. "Se dai alla terra, la terra ti dà", mi diceva, così ho capito che prima ancora del vino, dalla vigna ti veniva un sorso di saggezza. Ho dedicato al "Mio Vecchio Saggio" questo vino che mi aiuta a riscoprire il calore degli affetti ed il colore degli anni.

È chiaro che l’amore e la passione per la sua terra rappresentano dei valori che sono sempre stati caratterizzanti della vita di Al Bano, nato proprio da una famiglia di contadini.

È nella stessa direzione che le Cantine di Al Bano Carrisi si occupano della produzione dei vini nel rispetto delle caratteristiche della terra, seguendo la tradizione locale, al fine di garantire la migliore qualità delle uve.

Leggi anche: Quali sono i migliori vini rosé sotto i 15 euro? Ecco la classifica di Altroconsumo.

I vini di Al Bano Carrisi

Ad oggi la produzione delle cantine del noto cantante godono di un’ampia selezione di vini, presentando ben 10 linee di vino, grappa spumante fino ad un ottimo olio di oliva.

In particolare, il catalogo dei vini comprende non soltanto vini rossi e bianchi, ma anche vini rosati.

Il vino della produzione delle Cantine di Al Bano Carrisi è ricavato da vigneti tra i 40 e i 75 anni, e comprendono dal Primitivo al Negroamaro, dal Salice Salentino, allo Chardonnay fino all’Aleatico.

Si può quindi notare che il prezzo del vino di Al Bano cambia a seconda della tipologia di vino, riuscendo così di fatto ad accontentare tutte le esigenze e i desideri degli amanti di questo prodotto.

Se ti interessa il mondo del vino, ti consigliamo la lettura dell’articolo: La classifica aggiornata dei migliori vini sotto i 15 euro: impossibile fare brutta figura.

Quanto costano i vini di Al Bano Carrisi

In molti sono gli appassionati ma anche i fan del cantante che si domandano quanto costa una bottiglia di vino delle cantine di Al Bano Carrisi.

A questo proposito, navigando sul sito ufficiale dell’azienda vinicola di Al Bano, è possibile sfogliare l’intero catalogo dei vini tra cui scegliere.

Cominciamo con il vino di Al Bano meno caro, Il Brasiliano, un vino rosso dalla profanazione di piccoli frutti di bosco e dal sapore asciutto e secco, ottimo per accompagnare arrosti e selvaggina. Il prezzo è di 10 euro a bottiglia.

Passiamo poi al Don Carmelo. In questo caso il prezzo per bottiglia è di 12 euro, ed è possibile scegliere tra i vini rossi, rosati o bianchi.

Nella stessa fascia di prezzo ci sono anche il vino Mediterraneo, un vino rosato dal profumo floreale e dal gusto fresco ed equilibrato con un finale fruttato; e il Salice Salentino, un vino rosso intenso, ben strutturato con note di frutti rossi.

Passiamo poi ad un altro vino di Al Bano, dal prezzo di 14 euro è il “Nostalgia”, un vino rosso intenso dal profumo speziato e dal gusto caldo e armonioso, perfetto per primi piatti piccanti e selvaggina.

Nella selezione di vini di Al Bano Carrisi, c’è poi il Romina Rosè, dal profumo floreale e dal gusto fresco, con un prezzo di 14,50 euro a bottiglia.

Dalle uve bianche, con prevalenza Sauvignon, c’è anche il vino Felicità. Si tratta di un vino bianco dal gusto fresco e ben strutturato e dal profumo fruttato e floreale, perfetto con abbinamenti a primi piatti, antipasti a base di formaggi e pesce. Il prezzo è di 15,50 euro.

Vi è poi al costo di 18 euro anche il vino Taras, un vino rosso Primitivo. Si tratta in questo caso di un vino dal gusto sapido, secco ed asciutto con un profumo di caffè, prugna e marasca.

Infine, passiamo ai due vini più costosi della maison Carrisi: il Bacchus, prodotto dai vitigni di Primitivo, dal prezzo di 40 euro a bottiglia, e il Platone, un vino rosso ottenuto da uve nere autoctone dei vitigni salentini, dal prezzo di 50 euro.