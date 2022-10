Ravioli, tortellini e agnolotti: che confusione! Se anche tu usi questi tre termini come sinonimi e fai fatica a distinguerli, allora questo articolo fa al caso tuo.

Grazie alla ricca storia gastronomica del nostro paese, ogni regione si fa portavoce di piatti e preparazioni tipici che risiedono in una specifica area geografica. Ed è proprio per questo motivo che spesso basta spostarsi di qualche chilometro per trovare proposte locali molto simili che assumono nomi differenti.

E’ vero, ad un occhio non proprio attento sarà ben difficile trovare le differenze. Cerchiamo quindi di capire come distinguere ogni tipologia.

Ravioli, tortellini e agnolotti: facciamo un po' d'ordine

Ravioli

I ravioli, come i tortelli, hanno origine piuttosto antiche. Il loro antenato è il torteleto de enula, primo formato di pasta di cui si hanno testimonianze scritte. Molto simili, ma appartenenti a due aree territoriali distinte: il tortello nasce nell’area padana e longobarda dal XII secolo. Al contrario, il raviolo nasce nello stesso secolo in Liguria, precisamente a Gavi Ligure per mano della famiglia Raviolo, da cui il nome.

Anche per quanto riguarda la forma c’è da fare una distinzione. Infatti se da un lato il tortello ha una forma rettangolare di 2-3 centimetri per lato, il raviolo ha generalmente forma quadrata, anche se si può trovare anche tondo.

Tortellini

Tipico piatto emiliano le cui origini vengono contese tra Bologna e Modena. A fine ‘800, grazie ad un accorto venne stabilito che il luogo di nascita ufficiale del tortellino fosse Castelfranco Emilia, paese che si trova proprio a metà strada tra le due città emiliane, che ospita la famosa Sagra del Tortellino.

Le origini risalgono al Medioevo, dove si legge il termine ‘tortelli’ all’interno di una pergamena del 1112. Il termine cambierà nel tempo, diventando ‘tortelletti’ tra il Trecento e il Quattrocento, fino a giungere a ‘tortellini’ nel 1708 all’interno del menù del pranzo natalizio dei monaci di San Michele in Bosco, i quali riportavano una “minestra di tortellini”. Il ripieno fino a fine ‘800, come riportava Alberto Alvisi, cuoco del vescovo di Imola, vedeva rigorosamente il midollo di bue. Bisognerà attendere il 1891 con il manuale “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” di Pellegrino Artusi per avere la ricetta con l’inserimento della mortadella e del prosciutto: 30 grammi di prosciutto crudo, 20 grammi di mortadella, 60 grammi di midollo di bue, 60 grammi di parmigiano, un uovo e odore di noce moscata.

Le origini del tortellino nascondono anche uno sfondo di leggenda. Infatti stando alla leggenda, si narra che in una locanda di Castelfranco Emilia, giunse una giovane donna per pernottare dopo un lungo viaggio. L’oste, ammaliato dalla bellezza della donna, non si sottrasse dallo spiare dal buco della serratura, e intravedendo l’ombelico della giovane, decise di riproporre la forma creando proprio il tortellino che conosciamo oggi.

Realizzare un tortellino non è affatto semplice. Anzi, richiede una certa manualità. Importantissima è certamente la stesura della sfoglia, la quale deve risultare sottile abbastanza da renderla facile fa modellare, ma neanche troppo sottile da spezzarla.

Altro elemento da considerare sono le dimensioni e la cottura. Infatti, originariamente il tortellino non deve essere più grande di mezza castagna e deve essere cotto in un buon brodo di manzo o cappone.

Agnolotti

Tipica pasta ripiena del Piemonte. Nel novarese sono ripieni di borragine, nell’alessandrino vengono arricchiti dalla Barbera, mentre nel Monferrato viene impiegata la carne d’asino. Un’altra variante sono gli agnolotti del plin, tortelli di pasta all’uovo, ripieni di vitello e maiale. Il nome ‘plin’ viene ricondotto alla tipica chiusura a forma di pizzicotto, che viene impiegata per chiudere la pasta e darle la sua tipica dorma squadrata. Per quanto riguarda il condimento, si utilizzano solitamente burro, salvia e parmigiano, sugo d’arrosto, parmigiano e tartufo o in alternativa altre salse bianche che siano delicate abbastanza da far esaltare il sapore del ripieno.

Ravioli, tortellini, agnolotti, e…

Tra le varianti italiane che abbiamo citato sopra, ci sono altri tipi di pasta ripiena tipici di ogni regione. Vediamone alcuni:

- pansoti: le origini sono piuttosto ambigue. Secondo alcuni vennero presentati per la prima volta nel 1961 durante il festival gastronomico di Genova Nervi, mentre altri li fanno risalire al 1931 a Rapallo, dove venivano serviti con la tipica salsa di noci. Ad ogni modo, si pensa che le origini siano ben più antiche e legate alla tradizione della festa di San Giuseppe, in periodo di digiuno quaresimale, momento in cui i liguri celebravano la ricorrenza con il tipico raviolo di magro.

Il termine deriva dal ligure ‘pansa’, ‘pancia’ che richiama appunto l’aspetto pieno e ricco della pasta fresca. Per quanto riguarda la loro forma, questi si presentano come grandi tortelli a mezzaluna oppure a forma triangolare in alcune varianti della Riviera.

Ciò che li differenzia dai ravioli è il ripieno, il quale è tipicamente privo di carne. Originariamente, il pansoto è a base di ‘preboggion’ un mix di erbe spontanee, legate alla reperibilità stagionale. Oggi vista la più difficile raccolta delle erbe, per il ripieno vengono usate bietole, spinaci, borragine. Per amalgamare le erbe del ripieno, vengono usate uova, parmigiano, maggiorana e l’immancabile prescinseua, un formaggio fresco tipico ligure a pasta molle e leggermente acidulo (in alternativa si può sostituire con ricotta vaccina).

Il condimento dei pansoti è rigorosamente con la salsa di noci (niente pesto, mi raccomando) a base di noci e pinoli, nato attorno all’Ottocento.

- anolini: originari dell’Emilia, gli anolini si trovano nel piacentino (anvein) e nel parmense (anolen). Sono una tipica pasta all’uovo di 2-4 cm di diametro. L’anolino piacentino è più piccolo e ha una forma a semicerchio seghettato, mentre quello parmense è più grande e assume una forma circolare anch’esso seghettato. Il ripieno è a base di stracotto di carne e vengono serviti con un buon brodo.

- cappellacci sono simili ai tortelloni e vengono prodotti in provincia di Ferrara. La prima testimonianza scritta risale al 1584 nel ricettario di Giovan Battista Rossetti, scalco a corte durante il regno del duca Alfonso II d'Este, Qui vengono chiamati ‘tortelli di zucca con il butirro’, ma nei secoli successivi, prenderanno il nome di cappellacci, facendo così riferimento al cappello di paglia tipico dei contadini, il caplàz in dialetto ferrarese.

- cappelletti originari del ferrarese, devono il loro nome alla forma di un cappello. Vengono serviti in brodo di carne e la differenza rispetto ai tortellini sta nel ripieno e nella forma. Quest’ultima risulta più grande e con una pasta più spessa. Per quanto riguarda il ripieno, questo è a base di carne e formaggio.

- casoncelli, detti anche casonsei, casunziei o casonzieri, sono tipici bergamaschi e della provincia di Brescia. Si tratta di ravioli di carne aromatizzati con la noce moscata, tipici del bresciano. Ne esiste anche un’altra versione con patate, salame agliato, salsiccia, spinaci e formaggio della zona della Val Camonica. Generalmente accompagnati con burro e formaggio.

Da non confondere con i casunziei o casumzei tipici della provincia di Belluno ed in particolare di Cortina d’Ampezzo. Si tratta di semplici ravioli di pasta all’uovo a mezzaluna. ripieni di barbabietole e conditi con del burro.