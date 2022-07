Voglia di fritto non fritto? Con la mitica airfryer potete togliervi ogni sfizio senza rinunciare alla salute. Ecco le ricette migliori e di tendenza per stupire i vostri ospiti con una cena sfiziosa.

Patatine, cotolette impanate, calamari o verdure in pastella (croccantissime) non sono un tabù nemmeno per chi deve gestire i grassi nella propria dieta. Come è possibile? Avrete certamente visto (o acquistato) quel magico fornetto che usa pochissimo olio e dà alla luce portate semplicemente da urlo: la friggitrice ad aria. Oltre a sfornare piatti degni di un fritto vero, è semplice da pulire e non invade la casa con quegli odori che fastidiosi è dire poco. Ecco 5 ricette facili e veloci, light ma non per questo meno sfiziose, e qualche consiglio per conoscere e sfruttare al massimo tutte del potenzialità della vostra friggitrice ad aria.

Le migliori ricette con la friggitrice ad aria

Cosa si può cucinare con questo fantastico elettrodomestico? La risposta è semplicissima: dall'antipasto al dolce, inclusi gli alimenti congelati (anche prefritti). Insomma, con la vostra airfryer potete permettervi delle spettacolari patatine fritte, una carrellata infinita di verdure accattivanti (zucchine, carote, melanzane e chi più ne ha più ne metta!), una bella frittura di pesce, dei nuggets di pollo o quella bistecca impanata che vi sembrava facesse ingrassare solo a guardarla. E le uova sode? Sì, anche quelle (a 130 °C, per 12 minuti). Per chi è goloso, sappiate che torte, crostate, biscotti e perfino i bomboloni vengono che è una meraviglia.

Ma che cosa non si può friggere nella friggitrice ad aria? Piatti che sono troppo liquidi o con troppo sugo, e nemmeno le pastelle troppo acquose, perché l'aria farebbe schizzare tutto in giro. Evitate poi anche un carico eccessivo di alimenti (non fate troppi strati!), rispettando il peso massimo indicato sul libretto delle istruzioni, e cose così leggere da poter essere sbattute in giro dal vortice d'aria.

Veniamo ai contenitori: quali si possono usare? Come immaginerete, non tutte le teglie sono adatte per la airfryer. Quindi, sì a teglie in alluminio rigido o in fogli (a patto che non si tappino tutti i fori del cestello), sì ai recipienti in silicone fatto apposta per le friggitrici ad aria, alla ceramica, all'acciaio inox, al vetro (che vada bene per il forno, come il pyrex) e alla mitica carta forno (se è quella forata, va ancora meglio).

E ora, via con le ricette!

1 - Cous cous gamberi e zucchine

Ingredienti per 2 persone:

180 g di cous cous precotto

150 g di gamberi

1 zucchina

metà limone

olio extravergine di oliva

sale

Preparate il cous cous in base alle indicazioni che trovate sul pacchetto. Mondate e affettate sottili le zucchine, quindi inseritele nel cestello della friggitrice ad aria irrorandole con una spruzzata d'olio, il sale, e cuocete per 8 minuti a 200 °C. Ora pulite i gamberi, e spadellateli per qualche minuto (ne basteranno 3 o 4) con un filino d'olio e il succo di mezzo limone. Unite tutti gli ingredienti e aggiustate di sale: buon appetito!

2 - Pollo croccante con patate

Ingredienti per 2 persone:

300 g di petto di pollo

2 patate

2 cucchiaini di panatura pronta

olio extravergine di oliva

sale

Per prima cosa, riducete il pollo in straccetti grandi uguale. Sbucciate le patate e tagliatele a pezzi spessi circa mezzo centimetro. Mettete tutto in una ciotola e unite la panatura, mescolando per bene, quindi spostate gli ingredienti nel cestello della airfryer. Nebulizzate 3 o 4 puff di olio extravergine di oliva e cuocete a 200 °C per circa 8 minuti (o fino a doratura) rigirando solamente una volta. Il gioco è fatto!

3 - Alici fritte

Ingredienti per 2 persone:

250 g di alici fresche

farina 00

olio extravergine di oliva (10 puff)

sale

Pulite le alici, togliendo testa e interiora, quindi sciacquatele e fate scolare in un colino. Infarinatele per bene e preparate il cestello della airfryer spruzzando due puff di olio. Posizionate quindi le vostre alici e irrorate con qualche puff. Cuocete a 200 °C per 6'-7', ricordandovi di dare ancora una spruzzata di olio a metà cottura.

4 - Finocchi gratinati

Ingredienti per 2 persone:

1 finocchio

3 cucchiai di pangrattato

olio extravergine di oliva

sale

Preparate i finocchi, tagliandoli a fette di mezzo centimetro. Condite con un paio di spruzzate di olio, pangrattato e sale, quindi metteteli nel cestello senza carta forno. Cucinate in friggitrice ad aria a 200 °C per, più o meno, 7 minuti.

5 - Crostata di marmellata (senza burro)

Ingredienti per uno stampo da 22 centimetri:

300 g di farina

100 g di zucchero

2 uova

70 ml di olio di semi

1 cucchiaino di lievito per dolci

marmellata

Preparate la frolla e adagiatela per 2/3 sullo stampo da crostata (meglio se di quelli forati sul fondo), spalmate la marmellata e decorate a piacere con la parte rimasta. Lasciate in friggitrice ad aria per 15' a 160 C° e poi per altri 5' a 180 C°.