Scopri 7 ricette veloci e sfiziose per l'Epifania: ecco il menù per un successo garantito

Dopo tutti i cenoni e i pranzi fatti con amici e parenti, in giorni in cui l'atmosfera natalizia ha fatto da padrona, l'Epifania è la festa che chiude in bellezza la stagione di queste feste golose.

Ecco quindi 7 ricette semplici e veloci da realizzare, per chi non vuole rinunciare al gusto e all'unicità, per sorprendere amici e parenti. Con il pranzo dell'Epifania...che tutte le feste si porta via, avrete un'ultima scusa per mangiare, perché poi inizia la dieta!

7 ricette veloci per un'Epifania indimenticabile

Non sempre si desidera creare un pranzo ricco di cibo, come lo sono stati quelli delle feste natalizie. Tra il lavoro, le vacanze e le visite ad amici e parenti, spesso non si ha tempo per organizzare con calma un buon pranzo dell'Epifania.

Per questo motivo, abbiamo individuato sette semplici ricette, sfiziose, gustose e veloci da realizzare, perfette per un pranzo o per un invito all'ultimo minuto.

1. Ghirlanda di ricotta e spinaci

L'impasto di questo delizioso piatto è quello della classica torta salata con ricotta e spinaci (ricotta, uova, spinaci e sale), ma con un piccolo accorgimento si può ottenere una presentazione spettacolare.

Posizionate l'impasto sul bordo della sfoglia tonda, lasciando vuoto il centro, e ricoprite il tutto con un secondo rotolo di sfoglia tonda.

Con l'aiuto di una tazza eliminate la parte centrale: otterrete una forma simile a quella di una ciambella. Tagliate ora con attenzione lo strato superiore della pasta sfoglia, facendo dei tagli come per disegnare un sole. Una volta cotta assomiglierà a una ghirlanda di Natale.

2. Insalata di arance, finocchi e melograno

Tagliate finemente i finocchi, magari con l'aiuto di una mandolina affettaverdure o di un pela patate. Aggiungete poi fette di arancia tonde, tagliate in precedenza in senso orizzontale, e chicchi di melograno.

Condire con olio, sale e pepe. Ottimo anche come uno sfizioso contorno, il risultato è garantito.

3. Lasagna di zucchine

Se non si ha del tempo per preparare un buonissimo ragù o si hanno dei vegetariani come ospiti, questo è un primo perfetto per il vostro pranzo.

Unite alla besciamella, quando ancora non è a cottura ultimata, le zucchine tagliate a listine molto sottili, e lasciatele cuocere per qualche minuto.

All'interno degli strati di pasta posizionate anche delle zucchine tagliate a rondelle sottili.

4. Risotto zola e noci

Per questo succulento primo piatto bisogna fare rosolare lo scalogno prima di far tostare il riso. In alternativa, è possibile usare la cipolla, ma se lo avete in casa scegliete lo scalogno, che mantiene un sapore più delicato.

A questo punto, bisogna aggiungere di volta in volta il brodo vegetale. A metà cottura unite le noci, triturate grossolanamente, e infine il burro e gorgonzola per mantecare.

5. Lonza alla crema di mango piccante

Pronta in mezz'ora, questa ricetta può essere realizzata anche sostituendo le mele al mango.

Cuocete la lonza in padella finché non diventa rosata e a parte preparate la salsa: prendete il mango e trituratelo, aggiungendo poi in padella un po' di olio, zenzero, peperoncino, sale e pepe, e mescolate fino a ottenere un composto cremoso.

Impiattate mettendo la salsa direttamente sopra la lonza, oppure in una ciotolina a parte.

6. Polpettone di tonno

Mescolare insieme tonno in scatola, uova, parmigiano e pangrattato. Se si desidera un gusto più delicato, è possibile aggiungere anche un po' di ricotta.

Modellate una salamella e lasciatela riposare in frigo per mezz'ora, avvolta nella carta forno e in quella d'alluminio.

Mettetela poi a bollire, sempre coperta dall'alluminio, per quaranta minuti. Infine, estraete e gustate.

7. Torta dei Re

Nota in francese come Galette du Roi, è un piatto tipico d'Oltralpe. Fra due strati di pasta sfoglia, inserite la crema di mandorle (farina di mandorle, burro, zucchero, uova, un pizzico di sale e rum a piacere), disegnando con la punta del coltello degli spicchi, per dare l'effetto finale di una girandola.

Mettete in forno e servite, magari con una pallina di gelato.

5 mosse per decorare la tavola a tema Befana

Non solo ricette per un pranzo veloce e interessante: ecco anche alcuni accorgimenti per la vostra tavola.

Si possono infatti realizzare delle piccole decorazioni a portata di tutti e a tema Befana, che daranno un tocco di allegria e un gradito senso di festa!

1. Rosso

Il rosso è il colore delle feste e l'Epifania non fa eccezione.

Scegliete allora una bella tovaglia rossa, magari abbinata a tovaglioli che abbiano disegni simpatici, come dolcetti, l'immagine della Befana o altri simboli natalizi.

2. Piccoli sacchi segnaposto

Se avete della tela scura o, meglio ancora, della iuta a disposizione, create dei piccoli sacchi della Befana, magari riempiti di cotone per dare l'idea del volume (o, perché no, con caramelle e dolcetti da gustare a fine pasto). Sopra ogni sacchettino, incollate un cartellino con il nome di ciascun invitato.

Potrebbe essere un'idea carina e pensata.

3. Scopette segnaposto o decorative

Accanto alla forchetta o al bicchiere, posizionate delle scopette con il nome di ogni invitato.

Potete comprarle o realizzarle a partire da un po' di spago e uno stuzzicadenti lungo (quelli da spiedino).

4. Bacche e dolciumi

Se avete la possibilità, magari in giardino, di procurarvi delle bacche rosse e dei rametti di agrifoglio o pino, sparpagliateli per tutta la lunghezza della tavola nello spazio centrale. Daranno un'aria di festa e colore.

Potete fare lo stesso con bastoncini di zucchero e lecca lecca a tema Natale (evitate quest'ultima opzione nel caso ci fossero bambini nei paraggi: non durerebbero troppo).

5. Cappello della Befana centrotavola

Procuratevi un cappello da befana in commercio (può andare bene anche quello da strega di Halloween), e posizionate i dolcetti più colorati che trovate lungo le sue falde.

Per un effetto ancora più spettacolare, riempite il cappello di cotone in modo che resti rigido, e fate passare un filo di luci led tutto intorno fermandolo con il nastro adesivo.