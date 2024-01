Sai cosa succede al tuo corpo se mangi la rucola? Ecco la verità che in pochi sanno

La rucola è un ortaggio particolarmente amato in Italia, in particolare durante il periodo primaverile ed estivo.

Ma questo tipo di ortaggio, appartenente alla stessa famiglia di broccoli, cavoli e cavolfiori, non è soltanto buono e fresco, ma presenta anche tantissimi benefici per l’organismo.

In questo articolo, quindi, vediamo perché è consigliabile mangiare la rucola e quali sono tutti i benefici e le proprietà peculiari di questo ortaggio.

Le proprietà della rucola

Prima di andare a vedere nel dettaglio quali sono tutti i benefici della rucola, chiariamo di cosa si tratta e quali sono le origini di questo ortaggio.

Come anticipato nell’introduzione, la rucola appartiene alla cosiddetta famiglia delle Crucifere, la sottospecie delle Brassicacee. Si tratta, quindi, della stessa famiglia di altri ortaggi come cavoli, cavolfiori e broccolo.

La rucola non è altro che una pianta erbacea, caratterizzata da un sapore tipicamente amarognolo e piccante, oltre che da una consistenza piuttosto leggera, tanto da renderla particolarmente apprezzata in cucina per completare un piatto di insalata mista a base di rucola.

Le origini della rucola possono essere riscontrate nell’Asia centro occidentale, ma è ormai ampiamente diffusa in Italia da diverse centinaia di anni.

Tutti i benefici della rucola

In molti sottovalutano ancora gli effetti benefici derivanti dal mangiare la rucola. Invece va sottolineato un aspetto particolarmente indicativo delle proprietà salutari di questo alimento: la rucola è inserita oggi tra i cosiddetti FOSHU, acronimo che sta per Foods For Specific Health Uses.

Si tratta, quindi, di un alimento sano e nutriente che può apportare effetti benefici all’uomo, secondo quanto dimostrato anche da studi scientifici eseguiti nel tempo.

Tra i principali benefici per l’organismo legati alla rucola, è possibile trovare i seguenti:

• proprietà rimineralizzanti;

• ipocalorica;

• proprietà antiossidanti;

• benefici alla vista;

• benefici in gravidanza;

• proprietà rilassanti;

• benefici all’apparato cardiovascolare.

Nello specifico, infatti, la rucola ha un apporto calorico davvero minimo, e si posiziona tra le verdure più ricche di fibre, quali calcio, potassio, vitamine, fosforo e ferro.

Inoltre, va detto che tra le vitamine di cui è ricca la rucola, c’è sicuramente la vitamina C, che rende questo alimento particolarmente indicato per gli effetti antiossidanti.

Inoltre, grazie all’acido folico, di cui è ricca, la rucola è essenziale anche per garantire il benessere dell’apparato cardiovascolare. Questo aspetto la rende particolarmente indicata anche durante la gravidanza, per il benessere del nascituro.

Ma non è finita qui, la rucola è un alimento anche particolare digestivo, in quanto le sostanze amare che la compongono, svolgono una funzione di stimolazione della produzione dei succhi gastrici. In questo modo, quindi, viene facilitata la digestione.

Come consumare la rucola

Sicuramente per poter godere di tutti i suoi componenti benefici, il consiglio è quello di mangiare la rucola senza cucinarla, consumandola cruda. Ad esempio, come insalata oppure preparando un pesto.

Tuttavia, non è raro oggi cucinare la rucola in diversi modi, così da renderla adatta a qualsiasi gusto. Per questo viene sempre più spesso utilizzata anche nella preparazione di tisane e decotti.

Il suggerimento per chi decide di mangiare la rucola è quello di andare ad eliminare le foglie troppo rovinate, andando a togliere i gambi più duri. Inoltre, va lavata soltanto poco prima di mangiarla, in quanto se lasciata per troppo tempo in acqua perde le sue proprietà nutritile.

È proprio per questo motivo che, una volta raccolta, la rucola andrebbe mangiata entro massimo due giorni, anche quando conservata in frigorifero.

