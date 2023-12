Cosa si mangia a Santo Stefano? Ecco le 5 principali ricette delle regioni italiane

La tradizione italiana prevede che durante le festività natalizie si festeggi senza pause per ben 72 ore di fila. Infatti, dopo la tradizionale cena della vigilia e il pranzo del giorno di Natale, nelle regioni italiane si festeggia anche il giorno di Santo Stefano il 26 dicembre.

Durante la festività di Santo Stefano è tradizione finire gli avanzi dei giorni precedenti, come vuole la tradizione, senza cucinare niente di nuovo.

Ogni regione ha però le sue tradizioni e di conseguenza cambiano anche i piatti tipici che vengono portati a tavola in questo giorno. Scopriamo quali sono i 5 piatti tipici di questa festività.

Santo Stefano: come riciclare gli avanzi del Natale e quali sono le 5 ricette più apprezzate dagli italiani

Durante il pranzo di Santo Stefano è tradizione riciclare gli avanzi di pranzi e cene di Natale e della vigilia. In questo modo, si possono riutilizzare le varie preparazioni, che con dei piccoli accorgimenti risulteranno essere ancora buonissime.

Ecco le 5 ricette tipiche del giorno di Santo Stefano:

1. Lasagne al forno: se sono state preparate in occasione del pranzo di Natale, il giorno seguente risulteranno ancora più buone. Sarà infatti necessario solo riscaldarle. 2. Frittate e timballi di pasta: se invece si ha della pasta da riciclare, fresca o meno, si possono preparare ricette tipiche del sud Italia che, con l'aggiunta di formaggio e salumi, possono diventare un pasto completo veloce e goloso. 3. Antipasti: salumi o formaggi si possono utilizzare per preparare una deliziosa torta salata o quiche che nella sua semplicità rappresenta il perfetto pasto anti-spreco dopo le feste. 4. Con i secondi di carne ed il pane avanzato si possono invece realizzare delle deliziose polpette o polpettoni, che si preparano velocemente e verranno apprezzate anche dagli ospiti più piccoli. 5. Consumo dei pandori e panettoni dei giorni precedenti, realizzando dessert di vario tipo come tiramisù, torte o come accompagnamento alle mousse.

Diversamente, si può decidere di creare delle ricette completamente nuove, come quella del panettone perduto. Per preparare questa ricetta si devono passare le fette di panettone nell’uovo sbattuto con il latte, dopodiché cuocerle in padella con una noce di burro. Una volta pronte sarà sufficiente spolverizzarle con zucchero a vero e gustarle. Questo dolce si ispira alla ricetta francese del "Pain Perdu" ed è una soluzione ottima per recuperare le fette di dolce diventate secche.

Molte famiglie italiane, invece, decidono di ricorrere ad un menù più leggero per la giornata di Santo Stefano, spesso perché già provati da pranzi e cene dei giorni precedenti. Un ottimo piatto da preparare per depurarsi e restare più leggeri in questo giorno di festa è rappresentato dalle zuppe o dalle minestre.

Queste ricette possono diventare tutt'altro che noiose. Infatti, basterà utilizzare degli ingredienti di qualità, magari anche riciclati dai giorni precedenti, e aggiungervi per esempio della pasta fresca. In tantissime regioni d'Italia sono tipici i tortellini o i passatelli in brodo, un formato di pasta fresca preparato con formaggio grattugiato, uova e pane.

Perché si festeggia Santo Stefano?

Il 26 dicembre si celebra Stefano protomartire, che è stato il primo cristiano della storia ad aver dato la sua vita per testimoniare la fede in Cristo e diffondere il Vangelo. Egli risulta essere uno dei primi sette diaconi che sono stati scelti dalla comunità cristiana per aiutare gli apostoli a diffondere la religione cristiana.

Il giorno di Santo Stefano è diventato festa nazionale nel 1947 per prolungare le festività natalizie, avendo due giorni consecutivi di festa rossa. Questa festa, nonostante le sue recenti origini, è molto sentita in Italia. In Puglia, a Putignano, il 26 dicembre si celebra: “il carnevale più lungo del mondo”, dove moltissimi artisti di strada si esibiscono nelle piazze del paese su temi di politica ed attualità.

