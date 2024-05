Se mangiassimo le sardine al posto della carne potremmo scongiurare diverse malattie causate dalla cattiva alimentazione e salvare 750.000 vite l’anno. Questo è quanto sostiene un recente studio pubblicato sulla rivista BMJ Global Health.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

Sardine al posto della carne: tra benefici e vite salvate Quante sardine mangiare a settimana? Come sostituire 100 gr di carne? Cosa si può mangiare al posto della carne?

Sardine al posto della carne: tra benefici e vite salvate

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista BMJ Global Health stabilisce che mangiare sardine al posto della carne potrebbe ridurre in modo significativo malattie dovute alla cattiva alimentazione e salvare fino a 750.000 vite all’anno. Secondo i ricercatori, se si seguisse una dieta a base di pesce foraggio, appunto acciughe, cicerelli o spratti, verrebbero scongiurate molte patologie talvolta mortali, come ictus e cancro. Inoltre, nei Paesi a basso reddito si potrebbe facilmente mettere in tavola un pasto completo e poco costoso.

Le sardine e tutti gli altri pesci foraggio sono ricchi di acidi grassi polinsaturi a catena lunga omega-3, o DHA ed EPA, calcio e vitamina B12. Per cui, inserendoli nella dieta si possono prevenire le malattie coronariche, l’ictus, il diabete e il cancro all’intestino. Inoltre, come sottolineato dagli studiosi, “hanno l’impronta di carbonio più bassa di qualsiasi altra fonte di cibo animale“.

E’ bene sottolineare, però, che anche se diversi studi hanno evidenziato i potenziali benefici nutrizionali e ambientali dei pesci foraggio, non è chiaro in che misura possano ridurre il carico globale di patologie se sostituiti alla carne rossa. In ogni modo, i ricercatori hanno ribadito che “prove sempre più evidenti mettono in relazione il consumo di carne rossa e lavorata con l’aumento del rischio di malattie non trasmissibili, che nel 2019 hanno rappresentato circa il 70% di tutti i decessi” a livello mondiale.

Quante sardine mangiare a settimana?

Secondo gli esperti, le sardine si possono consumare anche un paio di volte a settimana. Parliamo, infatti, di pesci che hanno un ciclo vitale breve e, non essendo predatori, hanno un rischio minore di contenere metalli pesanti potenzialmente tossici. Possibilmente, si dovrebbe scegliere un prodotto fresco e cuocerlo alla griglia, con un filo di olio a crudo. Per quanto riguarda la quantità, mai superare i 200 grammi a pasto. Se si scelgono le sardine sott’olio non si dovrebbe andare oltre i 50 grammi. Considerate sempre che queste sono quantità generali, che potrebbero variare da persona a persona.

Come sostituire 100 gr di carne?

Se avete bisogno di alternare la carne con altri alimenti, avete un’ampia scelta. Di seguito, i cibi con cui potete sostituire 100 grammi di carne:

100g di pesce

50g di legumi secchi

2 uova

130g di formaggio fresco

50g di formaggio stagionato

100g di crostacei o molluschi

Cosa si può mangiare al posto della carne?

Al giorno d’oggi, ci sono tanti alimenti che si possono mangiare al posto della carne ottenendo lo stesso apporto nutrizionale. Di seguito, i cibi più gettonati:

legumi

soia, tofu e tempeh

seitan

carne vegetale

carne sintetica

insetti

In conclusione, una precisazione è d’obbligo: a prescindere dalla scelta, evitate i cibi ultra processati, che possono nuocere gravemente alla salute.