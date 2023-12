Questo alimento è un'incredibile fonte di vitamina D, fa bene a pelle, capelli e cervello

Molte persone soffrono di vitamina D e sono alla ricerca di rimedi naturali per poter contrastare questo problema. Sicuramente, avere un’alimentazione sana ed equilibrata può aiutare molto nell’assunzione di alimenti che contengono un maggiore livello di vitamina D.

Per questo motivo, in molti sono alla ricerca di alimenti e prodotti che possono essere integrati alla propria dieta giornaliera, per poter aumentare il consumo e l’assunzione di vitamina D.

Tra questi, c’è sicuramente un alimento ancora poco noto per il suo elevato valore di vitamina D, che fa bene a pelle, capelli e cervello.

In questo articolo, dunque, vediamo di quale alimento stiamo parlando e come prepararlo al meglio per renderlo non soltanto ottimo per la propria salute ma anche buono da mangiare.

Qual è l’alimento ricco di vitamina D

Ma arriviamo a rispondere alla domanda: qual è l’alimento ricco di vitamina D di cui stiamo parlando?

Si tratta della sardina, un alimento spesso sottovalutato, che presenta tuttavia un elevato valore nutrizionale, tra cui un alto contenuto di vitamina D.

A questo proposito, 200 grammi di sardine soddisfano decisamente il fabbisogno giornaliero di un adulto per quanto riguarda la vitamina D.

Secondo quanto spiegato dal professore Óscar Lorenzo, professore presso la Facoltà di Medicina dell'Università Autonoma di Madrid e membro dell'Istituto di Ricerca sulla Salute della Fondazione Jiménez Díaz, la vitamina D è fondamentale per il corpo e la propria vita quotidiana.

A questo proposito, il professore, infatti, ha evidenziato che questa vitamina è coinvolta in più di duecento reazioni nel nostro corpo, interessando tante parti diverse, quali il sistema immunitario, la pelle, la salute cardiovascolare.

Inoltre, la vitamina D, e quindi le sardine che sono una grande fonte di vitamina D, sono particolarmente indicate anche per la regolazione dei cosiddette “ormoni della felicità”.

È quindi importante non sottovalutare la carenza di vitamina D, e assumere più spesso alimenti dall’elevato contenuto, proprio come le sardine.

Le sardine: le altre proprietà e i valori benefici

Dunque, come abbiamo visto, le sardine rappresentano oggi un’elevata fonte di vitamina D. Per questo motivo, l’assunzione e il consumo di sardine nella propria dieta è consigliabile in maniera particolare per tutti coloro che soffrono di problemi osteoarticolari, in quanto è fondamentale per la salute delle ossa.

Ma non è finita qui, perché le sardine sono anche ricche di grassi monoinsaturi e polinsaturi. Si tratta di elementi che permettono di migliorare il profilo del colesterolo e che vanno a ridurre la quantità di trigliceridi nel sangue.

Inoltre, le sardine hanno anche un’ottima azione antiaritmica per il cuore. Questo fattore, dunque, riduce il rischio di trombosi e rendono la pelle più luminosa.

Infatti, grazie alla vitamina D contenuta nelle sardine, non soltanto viene favorita la salute della pelle, andando a frenare il cosiddetto processo di ageing, ovvero di creazione delle unghie, ma si migliora anche la qualità dei propri capelli e delle unghie.

Al contempo, un altro valore da sottolineare, tipico delle sardine, è quello delle vitamine B3 e B12. Si tratta di vitamine che vanno a intervenire nel processo di metabolismo dei carboidrati, delle proteine e die grassi.

Anche in questo caso, la salute della pelle prende giovamento dall’assunzione di sardine.

