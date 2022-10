Tra i prodotti principali inseriti nelle diete vegane, il seitan è un alimento di origine vegetale ad alto contenuto proteico e povero di grassi, spesso utilizzato in alternativa al tofu. Infatti, dal momento che gli ingredienti al suo interno sono tutti di origine vegetale, il seitan viene utilizzato prevalentemente in sostituzione alla carne.

Ma a cosa deve il suo nome? Scopriamolo insieme

Perchè il seitan si chiama così

Il seitan è un prodotto arrivato in Italia piuttosto recentemente, ma in realtà la parola seitan risale agli anni Sessanta, sebbene venisse già impiegato nelle preparazioni dal Cinquecento.

Il termine seitan è di origine giapponese, seppur la sua diffusione vada attribuita alla Cina. Infatti, l’invenzione del seitan risale al 1961 per mano del professor George Ohsawa, passato alla storia come uno dei più importanti creatori della dieta macrobiotica. Quest’ultima, si basa sull’abolizione di cibi troppo complessi e sofisticati per prediligere il consumo di prodotti naturali come cereali integrali, verdure, frutta. In altri termini, combina i kanji sei e tan, che significano fresco (o crudo) e proteine.

Cosa c'è dentro il seitan

La sua preparazione originale è piuttosto laboriosa, mentre gli ingredienti impiegati sono pochi e semplici. Una volta creato il prodotto, il seitan avrà una consistenza piuttosto spugnosa, compatta e modellabile, utile per poterle attribuire la forma desiderata.

Si parte da un impasto di farina e acqua, il quale viene ripetutamente sottoposto a lavaggi sotto l’acqua corrente per eliminare l’amido e le parti solubili in eccesso. Una volta effettuati i passaggi necessari, si passa alla cottura in un brodo a base acqua, salsa di soia, alga kombu e sale.

La sua composizione è prevalentemente a base glutine, estratto dalla farina di farro, di grano tenero o di grano Khorasan (detto anche frumento orientale). Questa varietà di grano duro antico è ricca di proprietà nutritive benefiche per la salute. Inoltre, possiede un quantitativo percentuale maggiore di proteine (15 ogni 100g) rispetto ad altri prodotti della stessa famiglia. Ma non è tutto in quanto oltre ad avere un alto apporto proteico, è anche poveri di grassi (appena l’1,5%) ed è quindi considerato un'ottima alternativa per le diete che mirano a ridurre il quantitativo di colesterolo.

Al contempo, come è giusto ricordare quando si parla di diete a base vegetale, è carente di vitamina B12 e di ferro. Pertanto, è utile accompagnarlo altri alimenti che li contengono, come i legumi.

Sapore e impiego del seitan

Considerando gli ingredienti semplici con cui viene prodotto, è difficile immaginarne il sapore. Ad ogni modo, il gusto ricorda quello tipico della carne o dei funghi. Inoltre, proprio per il fatto di essere impiegato in sostituzione alla carna, anche la consistenza e quindi la masticazione ricorda molto quella della carne.

Infine, proprio grazie alla sua compattezza, è un prodotto molto versatile, che si presta bene a numerose preparazioni. Infatti, non solo è ottimo da consumarsi freddo tagliato a pezzetti all’interno di insalate, ma può anche essere cotto semplicemente alla piastra come se fosse una bistecca, ma anche per preparare “ragù”, stufati e hamburger.

Per quanto riguarda il suo consumo settimanale, non esistono indicazioni precise a riguardo. Ciò nonostante, va considerato che il seitan è da abolire per le persone affette da celiachia visto il suo altissimo contenuto a base glutine. Inoltre, non bisogna dimenticare il suo alto contenuto proteico. Dunque, in termini generali, è consigliato un consumo che non superi le 2-3 volte alla settimana.

