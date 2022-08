La spirulina è un’alga piccolissima, verde-azzurra, un superalimento ricco di aminoacidi e di altri micronutrienti importantissimi per l’organismo, tra cui vitamine del gruppo B, vitamina A e D. Quest'alga è contenuta in molti integratori alimentari e serve per rifornire il corpo di sostanze nutritive con poche calorie e senza colesterolo.

In buona sostanza, è un toccasana per la pelle, per la circolazione e per l’apparato digerente, oltre che per il sistema immunitario. Ecco in dettaglio a che cosa serve, quali sono i suoi effetti e se ci sono controindicazioni.

A che cosa serve l’alga spirulina

L’alga spirulina si trova nei laghi e serve per integrare la propria dieta con proteine di facile assimilazione, oltre che con minerali fondamentali per la salute del corpo umano. Ecco a che cosa serve:

è la più ricca fonte naturale di proteine e ferro (ne ha dieci volte in più rispetto alla stessa quantità di spinaci) e dunque può aiutare a combattere anche anemia e malnutrizione;





con i suoi antiossidanti combatte efficacemente i radicali liberi;





non contiene iodio (a differenza delle alghe marine) ed è quindi ideale per chi soffre di problemi di ipertiroidismo;





aiuta a regolare il colesterolo, contrastando quello cattivo, e i trigliceridi;





tiene a bada la glicemia;





è un potente antinfiammatorio, antibatterico e antivirale naturale;





è un valido supporto nelle diete dimagranti, accelera il metabolismo e ha un effetto anti-fame;





favorisce il rafforzamento delle difese immunitarie;





è un grande aiuto per stimolare lucidità mentale e concentrazione;





è utile per prevenire e combattere le patologie cardiovascolari;





; ha degli effetti benefici sulle prestazioni sessuali ed è un’alleata perfetta contro la disfunzione erettile.

In commercio esiste l’alga in polvere, che ha un colore verde, oppure in fiocchi (da usare come condimento), o ancora in compresse (come vero e proprio integratore). Come aggiunta per i vostri piatti, ad esempio per gli impasti del pane oppure nelle bevande, basteranno due cucchiaini al giorno.

Spirulina per dimagrire

Grazie all’apporto di proteine, amminoacidi e di acido gamma linoleico sembra che sia un valido aiuto per la perdita di peso. La spirulina tiene a bada anche il senso di fame. Ma, fondamentalmente, come deve essere utilizzata e assunta per dimagrire? In genere si consiglia di prendere al massimo 3 grammi di spirulina in polvere al giorno dissolti in acqua: 1 grammo mezz’ora prima dei tre pasti principali.

Se avete bisogno di qualche idea per inserirla nel vostro piano alimentare, provate ad aggiungerla a spremute, frullati, centrifugati ed estratti. Farete una vera e propria bomba detox dai poteri disintossicanti e anche energizzanti. Quest'alga è infatti la sposa perfetta di frutta e verdura, ma anche carne e addirittura dolci come il gelato.

Controindicazioni ed effetti collaterali: chi non deve prendere la spirulina?

Cosa succede se se ne assume troppa? Quali sono i suoi effetti collaterali? In rari casi, l’alga può dare problemi gastrointestinali come nausea, diarrea o stitichezza ma anche episodi di febbre. È bene dunque attenersi sempre alle dosi massime indicate sul pack della confezione, che sia in polvere o in compresse.

E, se soffrite di fenilchetonuria, fate attenzione: la spirulina è ricca di fenilalanina e va assolutamente evitata. Stesse indicazioni per chi soffre di gotta, calcoli renali, malattie autoimmuni, e se si è in gravidanza o si sta allattando.

A questo punto vi starete chiedendo se sia un alimento inutile. Ebbene no, la spirulina potrebbe influire pesantemente sul vostro benessere, regolando le funzioni fisiologiche del vostro organismo: un vero e proprio superfood, dunque, che viene addirittura consumato dagli astronauti nello spazio sotto forma di barrette grazie al suo altissimo contenuto in proteine.

La spirulina è infatti stata raccomandata dalla NASA come alimento principale nelle missioni spaziali e si pensa di utilizzare questa microalga anche per combattere la fame e la malnutrizione nel mondo.