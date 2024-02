Spremuta di arancia, attenzione alla perdita di vitamine: ecco quando succede

La spremuta di arancia è un ottimo alleato per la nostra salute fisica e mentale grazie alle numerose vitamine in essa contenute. Ma attenzione però perché queste si possono perdere: ecco quando succede.

Tra i frutti più amati da grandi e piccoli in Italia ci sono le arance. Grazie al loro sapore e alla loro freschezza riescono ad accontentare i palati più raffinati.

C’è chi le consuma cosi al naturale a spicchi eliminando solo la buccia che utilizza per altre ricette come dolci, liquori, oli e condimenti particolari e chi prepara delle semplici spremute.

Il consumo di frutti e consigliato da tutti i medici per il fatto che questi agrumi apportano numerosi benefici alla nostra salute.

Infatti grazie all’alto contenuto di vitamine, sono un ottimo aiuto per contrastare e prevenire influenze e raffreddori e più in generale i malanni di stagione.

Inoltre offrono altri benefici relativamente al miglioramento della vista ma anche del metabolismo fino al rafforzamento del sistema immunitario, fino all’abbassamento del colesterolo.

Quando si fa una spremuta, molti però tendono a fare un po' di più lasciando il succo in frigorifero o sul mobile per poi berlo in un secondo momento, addirittura alcuni nei giorni a seguire.

Ma attenzione perché questa prassi non è consigliata. Ecco perché e quando succede.

Spremuta di arancia, attenzione perchè si possono perdere le vitamine: ecco quando

Molto spesso fin da bambini ci siamo sentiti dire di bere subito la spremuta d'arancia, perché le vitamine in essa contenute non avrebbero avuto più effetto.

In realtà non è proprio cosi. Si sa la spremuta d'arancia apporta molti beneficia al nostro corpo certamente in maniera più concentrata rispetto al frutto.

Infatti una spremuta se non zuccherata ha solo 33 kcal e questa contiene vitamina C, vitamina A e vitamine del gruppo B ma anche potassio, calcio, fosforo, sodio, ferro, rame, flavonoidi e antocianine.

Proprio per tutti questi benefici viene introdotta nella dieta per contrastare i sintomi dell’influenza e aiutare il sistema immunitario, ma anche contrastare lo stress ossidativo, stimolare la diuresi favorendo la digestione e la regolarità intestinale.

Molto spesso è consuetudine preparare spremute di agrumi in una certa quantità per poi riporle in frigo e consumarle in un secondo momento.

Le sostanze nutritive contenute in una spremuta, anche se lasciate per più tempo restano comunque, ma il vero problema è un altro.

Dopo poche ore scatta il processo di ossidazione, una due ore se lasciate all’aperto, fino a 12 se la conserviamo in frigo.

Oltre all’ossidazione però c’è da dire che la bevanda cambia sapore, diventando piuttosto nociva per la proliferazione di alcuni enterobatteri, tra cui quello che provoca la salmonella.

Spremuta d'arancia industriale, ecco fino a quando possono essere bevute

Lo abbiamo detto le spremute fresche devono essere consumate subito per evitare il processo di ossidazione.

Situazione diversa è per i prodotti industriali che vengono pastorizzati e che quindi possono essere bevuti anche dopo mesi, naturalmente la bottiglia no deve essere lasciata troppo a lungo aperta.

Certo è che il processo di pastorizzazione abbatte drasticamente il quantitativo di vitamine in essi contenute e quindi non è certo la stessa cosa bere un succo fresco rispetto ad un succo industriale.

Ecco delle alternative per usare quello in eccesso

Avete spremuto troppo succo di arancia e non riuscite a berlo subito, non preoccupatevi però perché potete usare il succo in numerose altre ricette sia dolci che salate.

Il succo della vostra spremuta di arancia può essere usato come sostituto del latte in una torta o in un ciambellone.

Potete sostituire un ugual quantitativo di latte con il succo d’arancia ottenendo un dolce soffice e profumato.

Ma il succo avanzato può essere usato anche per condire l’insalata realizzando anche delle ottime citronette, semplicemente emulsionando un poco di succo con olio, sale, pepe ed erbe aromatiche tagliate fresche.

Ma se volete un altro ottimo consiglio, potete usarlo per arricchire un risotto agli agrumi, o per delle scaloppine di pollo in padella o per laccare l’arrosto.