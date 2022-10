Strudel, uno dei dolci invernali più amati di sempre, ti sorprenderà sapere che le sue origini non sono nel nord Italia e nemmeno in Austria.

Sei davvero sicuro di sapere quale sia la vera storia dello strudel di mele? E se ti dicessimo che in realtà arriva dall’antica Asia? Proprio così. Scopriamo insieme le orogine di questo gustosissimo dolce, tra i più antichi in circolazione.

Dove nasce lo strudel, in un Paese che forse non ti aspetti

Forse non tutti sanno che le vere origini dello strudel di mele non vanno fatte risalire al Trentino né tantomeno all’Austria. Per quanto si pensi che questo golosissimo rotolo sia un dolce tipico della tradizione sudtirolese, in realtà c’è da precisare che le sue origini provengono dalla Turchia.

Proprio così. Prima di arrivare in Europa, lo strudel di mele avrebbe percorso un lungo viaggio intercontinentale, il quale gli ha permesso di arricchirsi di tutti gli scambi commerciali e delle numerose contaminazioni culinarie.

Le prime note a riguardano infatti, sono di origine asiatica e vanno fatte risalire ad un manoscritto assiro del VIII secolo. Qui, viene riportata la descrizione di un dolce di strati di sfoglia o pane azzimo, ripieno di noci e miele. Il suo successo avrebbe fatto si che venisse esportato nei secoli successivi in altri territori mesopotamici e che, grazie alla Via della Seta arrivasse in Grecia e in Turchia.

Da qui, il dolce avrebbe proseguito dividendosi in due distinte preparazioni; il güllac, una sfoglia di amido di mais con latte, semi di melograno, noci e acqua di rose e la baklava, pasta fillo imbevuta di sciroppo di limone, miele e spezie, ripiena di frutta secca.

Leggi anche: Cosa mangiare a Vienna: i piatti tipici da provare nella capitale austriaca

Come è arrivato dall’Asia all’Austria

Possiamo quindi dire che lo strudel vanta lontane origini ottomane legate ad uno dei dolci più famosi della cultura turca, la baklava. Ma com’è arrivato dalla Turchia all’Austria e quindi nel Sudtirolo?

Secondo ricostruzioni storiche, a partire dal 1526, assieme all’espansione territoriale portata avanti dal sultano Solimano il Magnifico, la ricetta di quello che oggi conosciamo come strudel, venne estesa anche ai territori dell'impero ottomano che si spingevano fino in Ungheria. Nel tempo, molto probabilmente, i pasticceri iniziarono ad utilizzare ingredienti più facilmente reperibili come le mele, e a sostituire le noci con i pinoli. Fino ad avere un’ulteriore decisiva trasformazione nel VI secolo, quando la pasta fillo turca, preparata senza grassi e solo con acqua e farina, lasciò spazio alla “pasta matta”, una pasta più friabile arricchita dall’aggiunto di olio.

Quando dopo circa 200 anni di dominio dell’Impero Ottomano nel 1699 la terra magiara venne conquistata dall’Austria, lo strudel iniziò ad essere introdotto come dessert nei salotti aristocratici viennesi.

In questo modo passò dall’essere un umile fine pasto popolare ad una dolce nobile, impreziosito da materie prime eccellenti e dall’uvetta macerata nel liquore. Stando ai primi testi rinvenuti, la prima preparazione viene datata 1827 e risale al manuale culinario di Anna Dorn, la quale lo descrive come un “vortice di mele”, apfelstrudel.

La ricetta e gli ingredienti per preparare uno strudel di mele eccezionale

Dopo aver fatto un viaggio simile, una volta giunto in Austria rimaneva ben poco per spingersi fino in Italia e quindi in Alto Adige, Friuli e Veneto, diventando così uno dei dolci più conosciuti e amati della cucina dell’Italia settentrionale.

Ma dopo tutto questo vagare, quali sono gli ingredienti?

Sul ripieno dello strudel non ci sono dubbi: mele, preferibilmente la tipologia Golden Delicious della Val di Non, dal tipico sapore dolce con una punta acidula e con la polpa ben soda e carnosa. A queste si aggiunge l’uvetta macerata nel rum, noci o pinoli, cannella, zucchero e limone.

Per quanto riguarda la pasta invece, ci sono diverse scuole di pensiero. Le tre preparazioni sono generalmente pasta sfoglia, pasta frolla o pasta matta e la scelta sta tutta nel risultato che si vuole ottenere. Se si auspica ad una consistenza più dolce, sostanziosa e rigida si preferirà la pasta frolla, mentre se si vuole uno strudel che valorizzi maggiormente gli ingredienti, la pasta matta risulta ideale.

Ricetta dello strudel di mele

Vediamo quindi come preparare lo strudel di mele con la pasta frolla.

Per l’impasto

125 g di burro

150 g di zucchero

Scorza di mezzo limone

Mezza bacca di vaniglia

250 g di farina

3g di lievito

1 pizzico di sale

20 g di latte

50 g di uova

Per il ripieno

600 g di mele

50 g di zucchero

50 g di pan grattato

30 g di uva sultanina

20 g di pinoli

10 g di rum

25 g di succo di limone

Cannella q.b.

Zucchero a velo per decorare

Procedimento

Partiamo dal preparare la pasta frolla, mescolando con uno sbattitore il burro insieme allo zucchero e la scorza di limone fino a che non otterremo un impasto spumoso. A questo punto aggiungiamo la farina e proseguiamo ad impastare con le mani fino a rendere il composto sabbioso. Aggiungiamo quindi il latte e le uova e proseguiamo fino ad incorporarli al resto degli ingredienti. Una volta terminato, facciamo riposare la pasta in frigorifero: l’ideale sarebbe per una notte.

Per il ripieno, proseguiamo sbucciando e tagliando le mele a fettine sottili. A questo punto inseriamole in una ciotola ed aggiungiamo il resto degli ingredienti necessari.

Il giorno seguente, stendiamo la frolla di 4-5 cm e ricaviamo due rettangoli sopra i quali spolvereremo il pangrattato. Aggiungiamo la farcia al centro e chiudiamo lo strudel da un lato spennellandolo con l’uovo precedentemente sbattuto. Chiudiamo quindi anche l’altro lato e proseguiamo come abbiamo fatto precedentemente. Foderiamo una teglia con della carta da forno e non ci resta che cuocere il nostro strudel di mele a 160° per circa 55 minuti. Una volta trascorso il tempo necessario, lasciamolo raffreddare e quindi spolverizziamolo con dello zucchero a velo.