I succhi di frutta senza zucchero fanno ingrassare? Ecco smascherata tutta la verità

I succhi di frutta senza zucchero vengono considerati, da molti, come un’alternativa più light rispetto ai classici succhi di frutta confezionati.

Da un certo punto di vista, un succo di frutta 100% potrebbe definirsi più salutare, perché non presenta conservanti o zuccheri aggiunti. Per questo motivo, molte persone scelgono di acquistare questo tipo di prodotto, per sé o per i propri bambini.

La percezione è anche di bere un concentrato di frutta che non porti a metter su peso, in quanto gli unici zuccheri che si ingeriscono sono quelli della frutta stessa. Ed è da quando siamo piccoli che ci ripetono che la frutta fa bene, no?

Ma i succhi di frutta senza zucchero fanno ingrassare? Quante volte possiamo bere una di queste bevande colorate tanto amate, capaci di farci sentire un pieno di energia e rinfrescarci?

Quali sono i succhi di frutta 100% frutta

Quando ci riferiamo a succhi di frutta senza zucchero, parliamo dei cosiddetti succhi 100% frutta. Questi, in sostanza, sono prodotti che derivano dalla spremitura del frutto senza aggiunta di conservanti, zuccheri o aromi.

In base a questa definizione, potremmo pensare che non ci sia differenza tra mangiare un frutto intero o bere un bicchiere di succo di frutta 100%. Ma le cose non stanno proprio così.

Se è vero che anche nel succo di frutta 100% ci sono elementi contenuti anche nella frutta fresca, come acqua, vitamine o potassio, lo è anche che questi ultimi non contengono un altro elemento fondamentale: le fibre.

Le fibre alimentari sono fondamentali per una dieta equilibrata e possono offrire numerosi benefici per la salute, tra cui la regolarità intestinale, il controllo del peso, la prevenzione delle malattie cardiache e la gestione del diabete.

Inoltre, anche se definiti succhi di frutta senza zucchero, questa definizione non è del tutto appropriata. Benché non ci siano zuccheri aggiunti, anche i succhi di frutta 100% contengono comunque una consistente quantità di zucchero, il fruttosio contenuto proprio nella frutta da cui vengono estratti.

I succhi di frutta senza zucchero fanno ingrassare?

Fatte le dovute premesse, cerchiamo di capire allora se anche i succhi di frutta senza zucchero possono comportare un aumento di peso.

Per prima cosa, va detto che nessun alimento, in sé, è capace di farci ingrassare. Piuttosto, questo risultato deriva dalla frequenza con cui lo assumiamo e sulla nostra dieta quotidiana. Per fare un semplice esempio, di certo un bicchiere di succo di frutta senza zucchero, assunto nel contesto di una dieta equilibrata, non ha il potere di farci aumentare di peso.

Tuttavia, la concezione del succo di frutta come bevanda light o, ancor peggio, come sostituto della frutta intera, può avere delle ripercussioni negative.

A dimostrarlo è anche un recente studio condotto negli Stati Uniti che ha dimostrato che l’assunzione di uno o più bicchieri di succo di frutta al 100% comporta un aumento di peso in adulti e bambini.

Il motivo sta nel modo in cui il nostro corpo processa lo zucchero. Il fruttosio della frutta intera, infatti, viene inserito nel sangue in maniera graduale. Diverso è, invece, il meccanismo di assunzione dello zucchero del succo di frutta che entra nel sangue con maggiore velocità e in modo piuttosto irruento.

Insomma, il succo di frutta rientra nella lista di alimenti e bevande per la colazione decisamente poco sani.

Cosa succede se si bevono troppi succhi di frutta

Come abbiamo detto, è la quantità di succhi di frutta senza zucchero che si bevono a fare la differenza, così come lo stile di vita in termini di alimentazione, ma anche movimento.

L’eccessivo consumo di succhi frutta, anche senza zuccheri aggiunti e 100% frutta, può comportare:

• assunzione eccessiva di calorie liquide

• obesità

• diabete

• resistenza all’insulina

• malattie cardiache

• carie dentali.

C’è, inoltre, un aspetto importante da considerare. Bere succhi di frutta può non consentirci di abituarci a mangiare frutta intera. Questo è ancor più significativo quando il succo di frutta, seppur senza zuccheri, viene proposto come alternativa alla frutta fresca ai bambini.

Come abbiamo visto, la frutta intera contiene sì proprietà che sono presenti anche nei succhi 100% frutta, ma anche fibre, presenti per lo più nella polpa e nella buccia della frutta.

Come consumare i succhi di frutta senza zucchero per non ingrassare

Quanto appena detto non significa che si debba bandire per sempre questa bevanda dalla propria vita. Come già evidenziato, a far ingrassare è la quantità e la frequenza con cui si assume il succo di frutta.

In linea generale, i succhi di frutta senza zucchero rimangono una valida alternativa ai normali succhi in commercio o a bevande zuccherate e gassate. Tuttavia, vanno utilizzati come “piccoli piaceri” da concedersi ogni tanto e non come un’abitudine quotidiana – come, invece, può esserlo consumare frutta intera.

Se, poi, proprio non si riesce a fare a meno di questa bevanda, il consiglio rimane preparare delle spremute di frutta fresca in casa. A differenza dei succhi di frutta in commercio, queste possono contenere maggiori quantità di fibre.

Leggi anche: Quanta frutta mangiare al giorno per dimagrire: le regole da sapere