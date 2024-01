Dove vanno gli italiani a fare la spesa? I 10 supermercati preferiti secondo Altroconsumo

Quali sono i supermercati preferiti dagli italiani, a livello nazionale e quali i fattori decisivi che fanno protendere per una catena di grande distribuzione alimentare o l’altra?

Non sempre il prezzo è determinante, da questo punto di vista. Ecco cosa emerge da una classifica condotta da Altroconsumo.

Qual è il supermercato più amato d’Italia: la classifica Altroconsumo

Altroconsumo è un’organizzazione di consumatori che lavora per garantire informazioni corrette in loro tutela e di scelte più consapevoli.

Ha interpellato ben 9.500 soci per capire quali sono i loro supermercati preferiti e perché. Ovviamente, il sondaggio ha preso in considerazione tutte le regioni d’Italia, marchi della GDO nazionali e a livello locale.

Tra le insegne nazionali, al primo posto del podio si conferma Esselunga, seguita da IperCoop e Naturasì.

Quest’ultima è una catena di supermercati specializzata in alimentazione biologica: la dice lunga dunque sulle abitudini dei consumatori, sempre più attenti alla loro nutrizione e all’ambiente.

Podio a parte, dal quarto posto in poi troviamo tra i supermercati preferiti dagli italiani:

• Coop

• Famila Superstore

• Interspar

• Tigros

• Conad superstore

• Emisfero

• Eurospar.

Sono dunque questi i 10 supermercati preferiti dagli italiani, per quanto riguarda gli ipermercati.

Tra le catene discount invece, il primo posto indiscusso va a Eurospin, seguito da Aldi e Prix.

Per ciò che concerne invece la spesa online, solo 2 intervistati su 10 confermano di aver provato il servizio. Gli italiani dunque preferiscono andare a fare la spesa di persona. Tra i supermercati online preferiti troviamo al primo posto Esselunga, seguita da Coop e Carrefour.

Supermercati preferiti dagli italiani: trend e motivi della scelta

Come appena accennato, il nuovo trend va senza dubbio nella direzione del biologico, dei prodotti il più naturali possibile e del rispetto dell’ambiente.

Tra i fattori determinanti, ai fini della scelta del supermercato di fiducia, c’è sicuramente il prezzo. Ad esempio, per quanto riguarda i discount è il motivo principale per cui i consumatori entrano per la prima volta. Imparando a conoscere le diverse tipologie di alimenti (ad esempio per Eurospin molti sono prodotti tipici regionali), si resta anche per la qualità.

Per quanto riguarda invece le grandi catene di GDO, la preferenza è legata essenzialmente alla soddisfazione per i prodotti a marchio, come Esselunga o Coop, e il vasto assortimento disponibile.

A parità di gradimento, ben il 33% sceglie semplicemente il supermercato più vicino alla propria abitazione o al luogo di lavoro. La praticità di trovare il punto vendita sulla strada dunque diventa determinante per un terzo degli intervistati.

Tra le altre abitudini di spesa messe in risalto da Altroconsumo, spicca il fatto che la maggior parte delle persone non va al supermercato più di un paio di volte alla settimana (il 62%).

Solo il 23% ci va più spesso. Motivi pratici, logistici e di tempo, che influiscono sulla quotidianità degli italiani. Il carrello medio mensile è di 409 euro a famiglia ma, trattandosi appunto di una media, si contemplano anche i single e le coppie senza figli. Un nucleo familiare di 4 persone infatti arriva a spendere anche 100 euro in più, rispetto a tale cifra, ogni mese.

Spesa alimentare, scopri qualche trucco per spendere meno.

Dove si spende meno per fare la spesa

Sicuramente nei discount i prezzi dei prodotti sono inferiori a quelli che si trovano nelle grandi catene. I motivi sono svariati, infatti abbiamo avuto modo di approfondire l’argomento in questo articolo dedicato al supermercato più economico d’Italia.

La mancanza di campagne promozionali, di volti noti della pubblicità fa sì che il prezzo finale per il consumatore sia più basso rispetto a quelli più conosciuti.

Basterebbe leggere più attentamente le etichette per scoprire che alcune grandi aziende italiane producono anche le linee per i discount (ad esempio per quanto riguarda biscotti, merendine e via di seguito).

Allora, viene spontaneo da chiedersi, perché c’è chi preferisce pagare di più, frequentando superstore costosi?

I motivi sono molteplici. Ad esempio, c’è chi preferisce l’ipermercato perché c’è un punto ristoro dove mangiare e approfitta della pausa pranzo per fare la spesa.

C’è chi invece non ha tempo di girare diversi negozi e allora preferisce la grande catena di distribuzione dove trova anche il banco del pesce fresco o il macellaio a disposizione dei clienti.

E poi bisogna tener conto che anche l’ordine, la pulizia, l’accoglienza del personale, gli arredi e gli allestimenti dei grandi supermercati seguono standard più elevati, rispetto ai discount.

Spesso infatti in questi supermercati, il personale è in numero ridotto e gli scaffalisti occupano le corsie di passaggio con la merce da sistemare, costringendo il cliente a cambiare percorso. Per non parlare delle code interminabili in cassa, magari perché ce n’è solo una aperta su cinque o sei vacanti.