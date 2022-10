Sembra davvero non esserci fine, infatti già da parecchie settimane abbiamo dovuto prestare più attenzione agli alimenti che portiamo in tavola, in quanto elementi nocivi, come il batterio Listeria, hanno messo a rischio più volte la nostra salute.

Per quanto riguarda i cibi contaminati possiamo ritrovare qualsiasi cosa, dalla carne (come nel caso dei wurstel al formaggio) al pesce (ad esempio il tonno in scatola), ma anche tramezzini al salmone, pancake al cioccolato e così via.

Vediamo dunque il nuovo prodotto a rischio, cioè il formaggio, e da cosa è stato contaminato.

Taleggio Dop contaminato: ecco marche e lotti ritirati dal commercio

Questa volta parliamo appunto di formaggio, nello specifico del taleggio Dop a latte crudo, il quale è stato recentemente ritirato dal mercato poiché sono stati trovati alcuni prodotti contenenti un particolare ceppo di Escherichia coli (STEC gene eae sg O26), contenente una tossina pericolosa per la salute.

L’azienda che produce questi formaggi è la Casarrigoni Srl, nello specifico ci troviamo a Taleggio, in provincia di Bergamo, mentre le tre marche a rischio sono: Terre d’Italia (in porzioni da 200 g), Casarrigoni e Pascoli del Fattore (forme intere). Per identificare lo stabilimento ci si può, inoltre, riferire al marchio CE IT 03 278.

Per quanto riguarda i lotti contaminati, infine, bisogna prestare attenzione anche alla data di scadenza, in particolare:

Casarrigoni: lotto 25272 (scadenza: 28/11/2022), 25276 (scadenza: 2/12/2022), 25279 (scadenza: 5/12/2022) e 25280 (scadenza: 6/12/2022);

Pascoli del Fattore: lotto 25272 (scadenza: 28/11/2022), 25276 (scadenza: 2/12/2022) e 25277 (scadenza: 3/12/2022);

Terre d’Italia: lotto 25277 (scadenza: 3/11/2022).

Cos’è l’Escherichia coli e qualche raccomandazione da seguire

L’Escherichia coli, in realtà, è un batterio che accompagna tutti noi nel corso della nostra vita, infatti vive principalmente nell'intestino umano, oltre che in quello di altri animali tra cui, ad esempio, i bovini. Esistono però alcuni ceppi specifici, tra cui quello trovato nel taleggio menzionato sopra, che possono essere molto pericolosi.

Infatti ci sono 5 sierotipi che possono causare diverse infezioni per quanto riguarda l’essere umano, portando l’Escherichia coli in questione a produrre tossine in grado di provocare una grave forma di diarrea emorragica che in alcuni casi può rivelarsi addirittura fatale.

Per questo motivo, se si dovesse scoprire di aver acquistato un formaggio appartenente ai lotti a rischio, il consiglio è quello di non mangiare l’alimento e riportarlo subito al punto vendita dove è stato acquistato.

