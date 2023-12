Taralli ritirati da Lidl: ecco la marca, i formati e i lotti da riportare in negozio

Da tutte le catene dei supermercati Lidl sono stati ritirati alcuni taralli. Proprio ad un passo dal Natale, il noto discount non ha potuto fare altro: la segnalazione, ovviamente, è apparsa anche sul sito del Ministero della Salute.

Taralli ritirati dai negozi Lidl: ecco perché e quali sono

Il Ministero della Salute ha lanciato l'allarme per alcuni taralli a marchio Lidl. Nello specifico, si tratta del prodotto multipack di Certossa al gusto classico, anche quelli in formato XXL. La nota catena di discount, è bene sottolinearlo, aveva già provveduto a ritirare i prodotti dal mercato prima dell'avviso dell'MSAL.

Le confezioni di taralli ritirati dai negozi Lidl sono quelle nei formati 8×50 g (400 g) e XXL da 10×50 g (500 g). Ad essere interessati dal richiamo sono tutti i lotti e i termini minimi di conservazione (Tmc) fino al lotto 23312 con Tmc 08/11/2024 (formato classico) e tutti i lotti e i Tmc fino al lotto 23317 con Tmc 13/11/2024 (formato XXL).

I taralli, prodotti per Lidl Italia dall’azienda Naturpuglia Srl nello stabilimento ad Andria, in provincia di Barletta-Andria-Trani., sono stati ritirati a causa della presenza degli allergeni soia e senape, non dichiarati in etichetta. La svista è saltata a galla durante una serie di analisi effettuate in autocontrollo. Il problema, quindi, non è l'alimento in sé, quanto il fatto che i due componenti non siano stati evidenziati in etichetta, creando un rischio potenziale ai consumatori allergici.

Non solo taralli: gli altri prodotti richiamati, anche di altre marche

Recentemente, sempre nei discount Lidl, è stato richiesto il ritiro di un altro prodotto. Il Ministero della Salute ha bloccato la vendita di due lotti di pesce spada (Xiphias galdius) sashimi 50/80 a marchio Lodi. Il motivo? La possibile presenza di mercurio oltre i limiti consentiti dalla legge.

Tra le ultime allerte alimentari del MSAL, inoltre, troviamo anche altri prodotti che non sono a marchio Lidl. All'Esselunga è stato imposto il ritiro dei Marron Glaces per la possibile presenza dell’allergene anidride solforosa non indicato in etichetta, mentre alla Coop quello di un lotto di ‘Code di gamberi indopacifici scottate e surgelate‘. Il Ministero, inoltre, ha dato l'allarme anche per le patate prefritte a spicchi a marchio Lamb Weston, i formaggini di Penny Market per una "possibile contaminazione microbiologica (muffa)" e un lotto di broccoli a rosette surgelati di Cuor di Gelo a causa di una sospetta presenza di alcaloidi del tropano.

E' bene sottolineare che se doveste avere uno o più dei prodotti sopra elencati potete tranquillamente riportarli nel punto vendita per avere un rimborso o un buono spesa.