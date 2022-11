I tonni in scatola non sono tutti uguali, secondo Altroconsumo c'è n'è una di gran lunga migliore delle altre. Ecco di quale si tratta e quali parametri sono stati utilizzati per individuarla.

Nella dieta mediterranea il pesce è uno degli alimenti principali. Il suo apporto di omega 3, calcio, fosforo, ferro, iodio, vitamina A, B e D. Ricco in proteine, il pesce costituisce un elemento base per chi vuole seguire una dieta ipocalorica senza rinunciare al gusto.

Ci sono vari tipi di pesce, ma il tonno in scatola risulta essere uno dei più consumati, anche perché è economico e reperibile tranquillamente tra gli scaffali dei supermercati. Non richiede una conservazione difficile ed è facile da gustare direttamente dopo la sua apertura.

Altroconsumo, da sempre attento al benessere dei consumatori, ha redatto una classifica con le migliori marche di tonno in scatola. Ecco il risultato e chi è al primo posto.

Quale è il miglior tonno in scatola in commercio: la classifica definitiva

Secondo la rinomata associazione che ha come obiettivo l’informazione e la tutela dei consumatori, il miglior tonno in scatola risulta essere quello di As do mar trancio intero con un prezzo di 5,39 euro. Sul podio al secondo posto troviamo sempre As do mar, ma questa volta la versione all’olio di oliva con un prezzo medio di 4,13 euro, e al terzo posto Selex all’olio di oliva con un costo di 2,55 euro.

La classifica continua con i seguenti prodotti:

Callipo all’olio di oliva

Fratelli Carli all’olio di oliva

Rio Mare all’olio di oliva pescato a canna

Consorcio in olio di oliva

Conad Piacersi leggero in una goccia di olio di oliva

Nostromo all’olio di oliva

Angelo Parodi in olio di oliva

Rio Mare all’olio di oliva

Nostromo basso in sale all’olio evo

Come scegliere un buon tonno in scatola

La qualità del pesce è indubbiamente uno dei parametri fondamentali da tenere in considerazione per decretare il miglior tonno in scatola in commercio. Successivamente, si analizzano le proprietà organolettiche, i valori nutrizionali, la presenza di sale, ma anche la presenza di mercurio e altri metalli pesanti nel pesce inscatolato.

In poche parole, scegliere un buon tonno in scatola è possibile stando attenti all’etichetta del prodotto.

leggi anche: Mangiano tonno crudo al ristorante, finiscono in ospedale per Sindrome Sgombroide