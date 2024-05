Meglio il tonno in lattina o in vetro? Altroconsumo ha condotto un’indagine molto interessante che, oltre a valutare le marche migliori in commercio, ha preso in esame anche la sicurezza del pescato, la sua bontà e la sostenibilità.

Tonno, meglio in lattina o in vetro? Ecco cosa dice Altroconsumo

Il tonno è uno dei pesci più consumati al mondo. Versatile e pronto all’uso, può essere consumato sia come piatto unico che impiegato in numerose ricette. Come se non bastasse, è buonissimo e accontenta grandi e piccini. Insomma, è impossibile trovare una casa in cui in dispensa non ci siano almeno cinque scatolette di tonno. Ma è meglio acquistarlo in lattina o in vetro? Quale marca bisogna preferire? A rispondere a queste domande è stato Altroconsumo.

L’analisi condotta dall’associazione di consumatori ha preso in analisi 30 tipi diversi di tonno all’olio di oliva e all’extravergine di oliva, 19 in lattina e 11 in vetro, dei principali marchi in vendita nei supermercati nostrani. Diversi i parametri presi in considerazione: dal semplice gusto agli indicatori di freschezza, passando per la contaminazione dei metalli, la quantità di sale, il contenuto in acqua, la qualità della specie e la conformità con le dichiarazioni in etichetta.

I prodotti sono risultati quasi tutti conformi alle etichette, ad eccezione delle marche Consorcio e As Do Mar (in vetro) che hanno mostrato discrepanze con i pesi dichiarati. Ma è meglio il tonno in lattina o l’altro? Tralasciando la differenza di prezzo – 45€ al kg contro 24€ – il prodotto in vetro risulta leggermente più gradito all’assaggio.

Ecco qual è il tonno migliore secondo Altroconsumo

Secondo Altroconsumo, per quanto riguarda il tonno in lattina, le prime cinque marche da preferire sono:

Rio Mare pescato a canna

Angelo Parodi trancio

Callipo

Rio Mare filo d’olio

Carrefour Classic Pinne Gialle.

Le prime cinque posizioni della classifica del miglior tonno in vetro troviamo:

Coop Fiorfiore

Callipo

Ondina (Eurospin)

As do Mar

Rio Mare lavorato a mano.

Queste aziende producono tonno di ottima qualità e hanno superato al meglio i test di Altroconsumo. Per quanto riguarda i prodotti più sostenibili è consigliato controllare con attenzione le etichette, che devono presentare certificazioni di parti terze indipendenti. Un esempio è la dicitura Dolphin Safe, che garantisce che nessun delfino è stato ucciso intenzionalmente durante la cattura del tonno. Tra le aziende analizzate dall’associazione dei consumatori, il risultato migliore in merito alla sostenibilità è stato raggiunto da Rio Mare Tonno all’olio di oliva pescato a canna in lattina, che ha raggiunto l’eccellenza anche per qualità e sapore.