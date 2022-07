Noto brand di tortilla chips in busta sotto la lente di ingrandimento del Ministero della Salute per rischio chimico. Attenzione a questi lotti, non devono essere consumati.

È allarme rosso per un marchio di Tortilla Chips in vendita in moltissimi supermercati in tutta Italia. Con una circolare del 25 luglio, il Ministero della Salute fa sapere che alcuni lotti sono soggetti a rischio chimico. Questi sono i lotti a cui fare attenzione, chi li ha acquistati e li ha nella dispensa di casa propria non deve mangiarli. Questi potrebbero essere i danni per la salute.

Tortilla Chips ritirate dal mercato, questa la marca sotto osservazione

Stiamo parlando delle Tortilla Chips Salted Biologiche del marchio Santamaria, prodotto da Snack Food Poco Loco in Belgio, si sospetta la presenza di atropina e scopolamina. La scopolamina e l’atropina sono due molecole allucinogene, contenute prevalentemente nello stramonio e nella belladonna, piante allucinogene e, nel peggiore dei casi, velenose. Come sia stata possibile una contaminazione del genere è ancora un mistero. Ad ogni modo i lotti "sotto osservazione" e da non consumare sono:

Tortilla chips naturel Trafo 75 grammi (Tmc) 16/08/2022, 17/08/2022, 10/09/2022, 15/10/2022, 16/10/2022, 07/11/2022, 08/11/2022, 04/12/2022 e 02/01/2023

Tortilla chips naturel Trafo 200 grammi, Tmc 15/08/2022, 16/08/2022, 17/08/2022, 10/09/2022, 10/10/2022, 15/10/2022, 09/11/2022, 09/12/2022 e 03/01/2023

Tortilla chips cheese Trafo75 grammi, Tmc 20/08/2022, 17/09/2022 e 08/12/2022

Tortilla chips chili Trafo da 75 grammi, con i Tmc 17/08/2022, 15/09/2022, 13/11/2022, 09/12/2022 e 09/01/2023

Possibili reazioni allergiche alle Tortilla Chips Salted Biologiche

Le possibili tracce di scopolamina e atropina potrebbero causare effetti collaterali se ingerite nelle dosi sbagliate.

I farmaci a base di scopolamina sono usati perlopiù per combattere il mal d’auto, il mal d'aereo e per indurre il risveglio post-anestetico. Ma il suo abuso involontario può portare ai seguenti effetti collaterali:

sonnolenza

disorientamento

secchezza delle fauci

visione appannata

pupille dilatate

confusione

allucinazioni

difficoltà di minzione

rash

L’atropina è uno dei principi attivi usati in ambito oftalmologico. Una posologia errata può portare ai seguenti effetti collaterali:

riduzione della secrezione gastrica e salivare

riduzione del tono dei muscoli intestinali e vescivali

riduzione delle secrezioni nasali

aumento della pressione endoculare

