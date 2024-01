La trippa è davvero un piatto grasso? Questa risposta è incredibile (e inaspettata)

Oggi sono sempre di più gli italiani che preferiscono fare attenzione agli alimenti e ai piatti che portano in tavola. Per questo motivo, spesso si tende a considerare alcuni alimenti ed ingredienti dannosi per l’organismo, senza però essere davvero consapevoli di quali siano le proprietà di ciascuno di essi.

È il caso della trippa, un piatto tipico della tradizione italiana che spesso viene associato ad un alimento grasso e pesante, e per questo evitato dagli italiani.

Tuttavia, la realtà dietro questo piatto è sorprendente e va al di là delle apparenze.

In questo articolo, quindi, andiamo a svelare la verità inaspettata sulla trippa, evidenziandone le proprietà e le caratteristiche principali che fanno bene alla salute e all’organismo.

La trippa: un piatto tipico della tradizione

La trippa è un piatto tradizionale che deriva dalla parte interna dello stomaco di vari animali, solitamente bovini. Questo ingrediente ha radici profonde nella cucina popolare, spesso utilizzato per creare piatti ricchi di sapore e tradizione.

La trippa deriva da un taglio meno nobile della carne bovina, che rientra nella categoria delle cosiddette “frattaglie”. Di questa tipologia, rientrano infatti oltre che la trippa, anche altre parti dell’animale, come i polmoni, il fegato, il cervello, la coda, le zampe, la lingua o il cuore.

Nonostante spesso questo tipo di alimento venga considerato come un ingrediente poco pregiato, in realtà presenta delle caratteristiche nutrizionali che lo rendono non soltanto gustoso ma anche ottimo per la salute.

Le proprietà della trippa: non è un alimento grasso

Contrariamente alla credenza popolare che ha sempre visto la trippa come un alimento molto grasso e quindi potenzialmente dannoso per la salute, non è così.

Al contrario, la trippa si rivela un’opzione nutrizionale sorprendentemente magra.

A questo proposito, dal punto di vista nutrizionale, la trippa risulta godere di un contenuto proteico significativo (12 g per 100 g) e con solo il 3% di grassi, di cui metà sono grassi monoinsaturi benefici per la salute.

Inoltre, come quasi tutte le altre frattaglie, anche la trippa presenta un buon contenuto di minerali. Tra le proprietà da citare, vi è sicuramente l’alta concentrazione di calcio (69 mg per 100 g), magnesio (13 mg per 100 g), zinco (1.42 mg per 100 g) e selenio (12.5 mcg per 100 g).

Inoltre, la trippa è una fonte essenziale di vitamina B12 (1.39 mcg per 100 g) e colina (194.8 mg per 100 g), nutrienti cruciali per la salute cerebrale e lo sviluppo fetale.

Le altre proprietà della trippa

Oltre alle sue proprietà nutrizionali, la trippa offre ulteriori vantaggi per la salute. Contrariamente alle precedenti raccomandazioni che la sconsigliavano a chi soffre di ipercolesterolemia, studi recenti hanno negato un collegamento tra il colesterolo alimentare e quello ematico.

Quindi, la trippa, con il suo moderato contenuto di colesterolo (122 mg per 100 g), può essere inclusa in una dieta sana.

Un aspetto interessante relativo alle altre proprietà benefiche della trippa è la presenza di tessuti connettivi ricchi di collagene.

Questa proteina è fondamentale per articolazioni, ossa, muscoli, pelle e molto altro. La cottura lenta della trippa, che scioglie la sua gelatina, rilascia il collagene in forma idrolizzata.

Dunque, contrariamente alla credenza popolare, la trippa si rivela una scelta alimentare sorprendentemente salutare, grazie alle sue proprietà nutrienti e benefiche per la salute.

