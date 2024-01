Hai sempre fame e non riesci a mangiare meno? Questi 7 trucchi fanno proprio al caso tuo

Questi consigli sono alla portata di tutti: non rappresentano una “dieta” ma un approccio diverso nei confronti del cibo. Ecco i trucchi per mangiare meno.

Mangiare meno non equivale necessariamente a ridurre le quantità. Grazie a questi trucchi infatti è possibile saziarsi, e non avvertire quindi i morsi della fame in maniera costante, ma limitando l’apporto di calorie.

Restare in linea senza troppe rinunce, come si fa? Per mangiare meno, bisogna raggiungere il prima possibile quel senso di sazietà che ci fa smettere di cercare cibo.

Ecco alcuni consigli.

Cosa si può fare per mangiare meno: 7 trucchi efficaci

Va precisato che i consigli che seguono sono alla portata di tutti e non rappresentano una “dieta”, bensì un approccio diverso nei confronti del proprio modo di mettersi a tavola e nutrirsi.

7. Bere acqua prima dei pasti

Introdurre liquidi significa andare a riempire lo stomaco vuoto, evitando di tuffarsi in primis sul cibo (e quindi evitando tante calorie supplementari). Il senso di sazietà sopraggiunge all’incirca 20 minuti dopo aver iniziato a mangiare. Ecco perché è importante iniziare con l’acqua o, alla sera ad esempio, con un brodo di verdure o una zuppa. Infatti, è dimostrato che così facendo, l’apporto calorico della cena si riduce anche del 20%.

Ecco perché bere acqua al mattino fa bene.

6. Mangiare lentamente

Proprio perché occorre questo lasso di tempo per avvertire la sensazione di sazietà, imparare a mangiare lentamente fa la differenza, in termini di apporto calorico. Ad esempio: masticare con lentezza, scegliere cibi che richiedono una masticazione più lunga (come per la frutta secca), appoggiare la forchetta sul tavolo tra un boccone e l’altro, sorseggiare acqua.

5. Mangiare verdure a ogni pasto

Le fibre contenute nelle verdure aiutano ad avvertire prima il senso di sazietà. Inoltre, le verdure hanno il grande pregio (tra i tanti) di riuscire ad abbassare il carico glicemico di un pasto (vale a dire la velocità con cui si alza il livello degli zuccheri nel sangue). Per questo è un’abitudine salutare abbinare sempre le verdure, anche alla pasta. Un piatto di spaghetti integrali alle verdure ha un indice glicemico più basso di uno di spaghetti in bianco. E tra l’altro mangiando più verdure, ci si sazia prima.

Scopri invece quali sono i cibi insospettabili che fanno alzare la glicemia.

4. La frutta è lo spuntino numero uno

Cosa mangiare quando proprio i morsi della fame si fanno sentire? Frutta. Una banana, se magari si è fuori casa perché è più pratica, una spremuta d’arancia al bar invece di un dolcetto, un frullato nel pomeriggio. Anche a colazione, un trucco per mangiare meno e saziarsi prima, è quello di mettere in tazza prima la frutta, poi lo yogurt e solo per ultimo un po’ di muesli per guarnire il tutto e aggiungere un goloso “tocco” di croccantezza.

3. Fare le porzioni

Mettere una teglia di cibo in tavola non aiuta nel controllare la quantità che si mangia. Lo stesso vale per uno snack, accomodati sul divano: mangiare direttamente dalle confezioni (ad esempio le patatine) non ci dà la misura di quante ne stiamo sgranocchiando. Meglio allora riempire una ciotolina. Lo stesso vale quando si è al buffet, ad esempio a una festa.

2. Guardare cosa si mangia

Riprendendo l’esempio del buffet, uno studio della Cornell University pubblicato su PLoS ONE, ha messo in evidenza come ben il 75% delle persone mette nel piatto il primo alimento che vede sul tavolo del buffet (e di solito non è quello più salutare, su cui cade l’occhio). Il consiglio allora è di fare un giro attorno al tavolo, guardare tutto quello che c’è e scegliere almeno tre cibi differenti, possibilmente tra quelli più leggeri e meno conditi. Lo stesso vale quando si è a casa: è fondamentale guardare cosa si mangia e “contare” i bocconi e non invece andare avanti per inerzia, magari ipnotizzati dalla tv e dallo smartphone.

1. Indossare abiti non troppo comodi

Magari in casa è più facile controllarsi ma quando si va a una festa o a cena fuori, indossare pantaloni comodi o maglie troppo larghe, non è una buona idea per cercare di mangiare meno. Molto meglio invece mettere una cintura oppure una giacca con bottoni. In questo modo, si avvertirà quel senso di “costrizione” che arriva nel momento in cui lo stomaco inizia a riempirsi di cibo.

Come abituare lo stomaco a mangiare meno

Forse non tutti lo sanno ma lo stomaco “si allarga” se ogni giorno introduciamo quantità di cibo superiori al nostro fabbisogno. E nel momento in cui questo accade, allora avrà bisogno sempre di quella quantità, se non oltre, per avvertire il senso di sazietà.

Una delle regole auree della buona salute ci ricorda che fino a 20 anni si deve mangiare (sano) e senza limitazioni ma poi bisogna già imparare a ridurre le quantità e, dopo i 40 anni, bisogna invece cercare di mangiare il meno possibile.