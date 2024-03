Uova di Pasqua di Clio Make Up, dentro ci sono 8 sorprese: ecco quali

Tra le tante uova di Pasqua in commercio ci sono anche quelle di Clio Make Up. La beauty influencer più amata di sempre ha scelto personalmente le sorprese da inserire all'interno dei dolci di cioccolata: ecco quali sono i regali, ovviamente di bellezza.

Uova di Pasqua Clio Make Up: che sorprese ci sono?

Quante hanno voglia di trascorrere una Pasqua all'insegna del beauty non possono fare altro che acquistare le uova di Clio Make Up. In collaborazione con Dolci Preziosi, la Zammatteo ha pensato ad un dolce di cioccolato speciale, con soprese ovviamente inerenti al mondo della bellezza. L'uovo ha un peso di 280 grammi e contiene i seguenti ingredienti: zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante (lecitine/soia) e aroma naturale di vaniglia.

Le uova di Pasqua di Clio Make Up sono adatte ai celiaci e vengono così sponsorizzate sul sito di Dolci Preziosi:

Quest’anno la Pasqua è più beauty! Elastici per capelli, spugnette da trucco, dischi pulisci-pennelli e portachiavi specchietto. Scopri tutte le esclusive sorprese, realizzate in collaborazione con Clio, all’interno dell’uovo di cioccolato pensato per diventare il tuo nuovo alleato di bellezza, parola di beauty lover!

Le sorprese che si possono trovare all'interno delle uova di Pasqua di Clio Make Up sono otto. A sceglierle è stata la stessa beauty influencer: elastico per capelli rosa o celeste, spugnetta viola con portaspugnetta rosa, disco pulisci pennelli celeste o rosa e specchietto portachiavi rosa o celeste.

Dove trovare l'uovo di Clio MakeUp?

L'uovo di Pasqua di Clio MakeUp si può trovare in tutti i supermercati d'Italia, ma anche online, sia negli e-commerce alimentari che su piattaforme come Amazon. Il prezzo è di circa 11,50 euro.

Qual è l'uovo di Pasqua con la sorpresa più bella?

L'uovo di Pasqua con la sorpresa più bella? Difficile dare una risposta universale. Di certo, coloro che amano il mondo beauty devono puntare sul dolce sponsorizzato da Clio Make Up, o se proprio vogliono esagerare sull'uovo studiato dalla profumeria Douglas. Nel settore giochi, Kinder resta il migliore: quest'anno il Gran Sorpresa omaggia la Marvel. Non sono male neanche le uova Bauli Grandi Firme, adatte soprattutto per gli adulti.