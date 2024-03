Uova di Pasqua solidali 2024: 6 associazioni che meritano un aiuto

Anche per la Pasqua 2024 ci sono molte uova solidali che vale la pena regalare e, perché no, regalarsi. Quando si parla di beneficenza, fare una classifica, che sia dei migliori dolci di cioccolato o di altro, è quasi impossibile. Eppure, considerando il caos scatenato dal pandoro di Chiara Ferragni, vale la pena vedere quali sono le associazioni serie che aiutano davvero le persone in difficoltà.

Quali sono le migliori uova di Pasqua solidali del 2024?

Il caos combinato da Chiara Ferragni con il pandoro Balocco non ha solo indignato la popolazione, ma l'ha anche scoraggiata a fare beneficenza. Eppure, ci sono tante associazioni serie che meritano fiducia e, soprattutto, fanno davvero del bene. Parlando di uova di Pasqua solidali 2024, al primo posto troviamo l'Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma (AIL).

Grazie ad un contributo minimo di 13 euro, si aiutano migliaia di pazienti che ogni giorno lottano contro la malattia. L'Ail offre uova di cioccolato al latte o fondente. Il ricavato servirà per sostenere oltre 100 studi scientifici in tutta Italia, finanziare borse studio per giovani ricercatori e supportare i Centri Ematologici.

Tra le migliori uova di Pasqua solidali 2024 non possiamo non includere anche quelle proposte dalla Lega del Filodoro. Al latte o fondente, i dolci di cioccolato sono in vendita anche online per sostenere le attività della Fondazione, volte a fornire risposte concrete ai bisogni delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e delle loro famiglie. Con un contributo minimo di 26 euro per due uova, la Lega consente di scegliere tra i due gusti.

Nel 2024 sono tornate anche le uova dell'Associazione per la Ricerca sul Cancro (AIRC). Le proposte sono diverse: uova da 100 grammi al latte (contributo 3,00 euro), uova da 500 gr. sia al latte che fondente (contributo 15,00 euro), uova da 1,2 kg., 2,5 kg. e 4 kg., al latte o fondente, destinate ai sorteggi.

Uova di Pasqua solidali 2024: la beneficenza che fa bene

Tra le uova di Pasqua solidali 2024 ci sono anche quelle della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT). Non solo dolci al cioccolato grandi, ma anche ovetti, ovotti e colomba artigianale. Scegliendo la LILT si sostiene il progetto Visite Sospese, che offre la possibilità di effettuare gratuitamente visite ed esami diagnostici.​

Un'altra associazione che merita una menzione è ENEA Onlus, che sostiene la ricerca contro il neuroblastoma, una neoplasia pediatrica altamente maligna, ancora oggi prima causa di morte per malattia in età prescolare. Propone uova da 300 grammi al latte (10 euro), fondente (10 euro) o nocciolato (12 euro).

Infine, vi proponiamo le uova di Pasqua dell'associazione Make a Wish Italia Onlus, che porta gioia e speranza nella vita dei bambini gravemente malati e delle loro famiglie. Con una donazione di 60 euro si acquistano 6 dolci al cioccolato e si contribuisce alla realizzazione del "desiderio del cuore" di un bimbo malato.