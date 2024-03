Uova di Pasqua della Lidl: ecco il costo e le caratteristiche. Perché va a ruba?

La Pasqua è un'occasione per godersi un pranzo in compagnia dei propri cari, e sulla tavola non possono assolutamente mancare le uova di cioccolato. Sono un dolce amatissimo dai più piccini, ma anche dai più grandi.

In commercio ci sono moltissime varianti, quindi scegliere non è affatto semplice. Molti consumatori si affidano a Lidl, catena di supermercati sempre molto attenta ai bisogni dei clienti, che propone la linea di uova di Pasqua Deluxe, che ha un'incredibile rapporto qualità/prezzo.

Scopriamo quindi i motivi di questo grande successo: gli ingredienti e il costo delle uova di Pasqua di Lidl.

Sommario:

1. Uova di Pasqua Lidl: ecco il costo e le varianti 2. La lista degli ingredienti 3. Quanto costa un uovo di Pasqua al supermercato? 4. Chi produce le uova di Pasqua del Lidl?

Uova di Pasqua Lidl: ecco il costo e le varianti

Lidl propone, oltre alla versione già presente lo scorso anno al cioccolato bianco con granella di mandorle e pistacchi, venduta al prezzo di 8.99 euro, una nuovissima variante.

La novità per il 2024 è l'uovo cremino di cioccolato al latte ha una e crema al pistacchio, sugli scaffali dei punti vendita a partire dal 4 marzo.

Il prodotto sta già incuriosendo i clienti fedeli della linea delle uova di Pasqua Deluxe, ma anche chi non le ha mai provate. Ad attirare l'attenzione è sicuramente il prezzo: l'uovo è venduto in una confezione da 350 grammi a soli 7.99 euro.

Ma quali sono gli ingredienti con cui è realizzato?

La lista degli ingredienti

Uno dei punti di forza delle uova di Pasqua al cioccolato Lidl è sicuramente l'ottima lista di ingredienti che viene proposta. Si tratta infatti di prodotti certificati, per quanto riguarda il burro di cacao e la pasta di cacao, dalla Rainforest Alliance.

La Rainforest Alliance è un'organizzazione non governativa che certifica prodotti il cui processo di realizzazione rispetta specifici standard di sostenibilità ambientale e sociale.

Le uova della Lidl sono quindi prodotte con cacao che viene coltivato e lavorato in maniera sostenibile. Oltre alla qualità degli ingredienti, anche il gusto è una garanzia. Infatti, la nuova variante presenta ben il 43% di crema di pistacchio, quindi sarà sicuramente apprezzata da chi ama il gusto deciso di questo frutto a guscio.

Quanto costa un uovo di Pasqua al supermercato?

Il prezzo delle uova di Pasqua di Lidl, come abbiamo visto si aggira tra i 7.99 euro e gli 8.99 euro.

Si tratta di un costo davvero invidiabile rispetto alle marche concorrenti degli altri supermercati, che hanno tutti un prezzo in media superiore ai 10 €, senza contare le marche più esclusive e conosciute che hanno dei prezzi in media superiore ai 15 € ciascuno.

Determinare quale sia il migliore tra le uova di Pasqua che possiamo trovare al supermercato è un'operazione molto difficile. Gli elementi da considerare infatti sono molteplici: il gusto, gli ingredienti, la sorpresa e il prezzo.

Chi produce le uova di Pasqua del Lidl?

L’azienda che produce le uova di Pasqua di Lidl è italiana: la Suissa Srl. La produzione avviene nello stabilimento di Arquata Scrivia, in Piemonte, dal 1981.

Il prodotto cult dell'azienda è proprio la cioccolata, apprezzata non solo da clienti italiani, ma anche all'estero. La produzione è locale, quindi distribuita sul suolo piemontese, zona di cioccolatieri rinomati e di nocciole prelibate.

Le uova di cioccolato però non sono l'unico dolce apprezzato dagli Italiani. Infatti, molto amata è la colomba. Anche in questo caso, per il loro acquisto sono molto gettonate le colombe di Lidl ed Eurospin.