Uovo di Pasqua Amici 23 di Maria De Filippi: quando esce e dove comprarlo

In occasione di Pasqua 2024, arriva un nuovo uovo tutto dedicato ad Amici 23: l'anticipazione lanciata sul web è già diventata virale e sono tantissimi gli amanti del talent show di Maria De Filippi che non vedono l'ora di acquistare la novità. Ma da quando e dove si potrà comprare?

Ecco tutto quello che sappiamo sull'uovo di Pasqua di Amici 23 di Maria De Filippi: quanto costa, dove comprarlo e cosa contiene all'interno.

Arriva l'uovo di Pasqua Amici 23 di Maria De Filippi

C'è chi lo preferisce al latte e chi fondente, ma nessuno potrà resistere la nuovo uovo di Pasqua di Amici 23, annunciato a sorpresa in un post su X (ex Twitter) che è diventato virale in pochissime ore e ha ottenuto migliaia di condivisioni.

Dolci Preziosi ha annunciato in una nota la realizzazione di una collaborazione con Amici 23, il noto e seguitissimo talent show di Maria De Filippi: l'uovo dovrebbe essere a breve disponibile in alcuni supermercati, ma solo in pochi potrebbero riuscire a comprarlo, vista l'enorme richiesta attesa dai fan.

"Un nuovo abbinamento di gusto firmato dallo Chef e Maître Chocolatier Ernst Knam", scrivono ancora nel comunicato ufficiale, che ci porta a pensare a un nuovo mix di gusti di cioccolato che potrebbe deliziare anche i palati più raffinati.

E all'interno? Non è dato sapere quale sia la sorpresa che si potrà trovare all'interno dell'uovo di Amici 23, ma possiamo ipotizzare che si tratti di un simbolo del talent show, o meglio di un tratto distintivo che lo caratterizza.

Dove comprare l'uovo di Pasqua di Amici 23 e quanto costa

Come specificato nel post sui social, l'uovo di Pasqua di Amici 23 non sarà disponibile ovunque, ma solo presso i supermercati MA.

Non si conosce la data di uscita di questo nuovissimo uovo di Pasqua targato Amici in collaborazione con Dolci Preziosi, ma conosciamo invece il prezzo.

Per un peso complessiva di 150 grammi di cioccolato, l'uovo di Pasqua di Amici costa 5.99 euro e promette di trovare una sorpresa esclusiva del programma di Canale 5.

Questa novità va ad aggiungersi all'innovativo uovo di Pasqua di Geolier e all'uovo di pasqua di Mare Fuori.

Amici 23, quando inizia il serale?

L'annuncio dell'arrivo del nuovo uovo di Pasqua targato Amici 23 arriva a pochi giorni di distanza dall'inizio dell'attesissimo serale, dal quale andremo a conoscere il vincitore della 23esima edizione del programma che si aggiudicherà la maglia dorata.

La data è fissata: il serale di Amici 23 si tiene sabato 23 marzo 2024 su Canale 5, mentre il direttore artistico è Stéphane Jarny.

In questa occasione saranno 15 i ballerini che si contenderanno la vittoria, suddivisi in tre squadre e capitanati da un insegnante di canto e uno di ballo.

Gli abbinamenti di quest'anno sono: Lorella Cuccarini-Emanuel Lo, Alessandra Celentano-Rudy Zerbi e Anna Pettinelli-Raimondo Todaro.

A contendersi la vittoria invece saranno: Ayle, Giovanni, Sarah, Kumo, Lil Jolie (che sono stati gli ultimi 5 ad aggiudicarsi la maglia dorata) insieme a Dustin, Nicholas, Gaia, Marisol, Lucia, Sofia, Mida, Holden, Petit e Martina. Nella squadra Zerbi-Celentano ci saranno Dustin, Holden, Marisol e Petit.