La Pasqua si avvicina e la catena di supermercati Lidl mette in vendita un prodotto che ogni anno va a ruba: stiamo parlando dell'uovo firmato da un'azienda molto amata dai clienti. Ciliegina sulla torta? Costa poco più di tre euro.

Uovo di Pasqua Lidl: ecco da chi è firmato e quanto costa

In tutti i punti vendita della catena Lidl è arrivata la Pasqua. Come sanno bene i clienti affezionati, l'uovo, nella sua versione al latte, fondente e bianco, è prodotto da un'azienda molto amata, che collabora abitualmente con il brand tedesco. Come se non bastasse, il tipico dolce pasquale che fa impazzire grandi e piccini ha un prezzo accessibilissimo: poco più di tre euro.

L'uovo di Pasqua Lidl è firmato da Favorina, uno dei marchi del punto vendita più apprezzati in assoluto. Buona qualità, una gradita sorpresa all'interno per i bambini e, ciliegina sulla torta, un prezzo ottimo. Il dolce pasquale, nel formato da 300 grammi, è in vendita a 3,49 euro.

Quanti frequentano spesso i supermercati Lidl sanno benissimo che Favorina è una garanzia. L'uovo di Pasqua costa quasi 11 euro al chilo. Una cifra ottima se consideriamo che parliamo di cioccolata al latte, bianca o fondente, e che il dolce pasquale è munito anche di sorpresa.

Uovo di Pasqua Lidl: se volete esagerare puntate sul Deluxe

Se non volete acquistate l'uovo di Pasqua classico, Lidl propone anche la versione Deluxe. Si tratta di una linea che, lo scorso anno, è andata a ruba nel giro di pochi giorni. Dalla versione al cioccolato bianco con granella di pistacchi e mandorle a quella al latte con caramello al burro salato: questi dolci sono veramente una gioia per il palato.

La confezione della linea pasquale Deluxe pesa 350 grammi ed è in vendita solo nei punti fisici della catena del brand tedesco. Il prezzo? 7,99 euro. La descrizione dell'uovo di Pasqua fa già immaginare quanto sia buono:

Quando il gusto dolce del cioccolato al latte incontra quello salato del caramello, nasce un contrasto esuberante a cui è impossibile resistere. A base di ingredienti sfiziosi, che si sciolgono in bocca, l’uovo di cioccolato al latte di Deluxe fa venire l’acquolina a grandi e piccoli!

Di seguito, gli ingredienti dell'uovo di Pasqua Deluxe della Lidl al cioccolato al latte con 10% caramello al burro salato (cacao 37% minimo):

• zucchero

• latte intero in polvere

• burro di cacao (Certificato Rainforest Alliance)

• pasta di cacao (Certificata Rainforest Alliance)

• 10% caramello al burro salato (zucchero, sciroppo di glucosio, latte condensato zuccherato)

• 18% burro salato (96% burro, sale)

• acqua

• emulsionante lecitine di soia

• aroma naturale di vaniglia

E' bene sottolineare che il prodotto è senza glutine, ma può contenere tracce di altra frutta a guscio.