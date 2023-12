Ecco cos'è il Veganuary: la sfida a mangiare vegano nel mese di gennaio

Il primo gennaio di ogni anno prende avvio Veganuary, una campagna mondiale che ha come obiettivo quello di far comprendere i benefici del cibo 100% vegetale.

Tra i numerosi vantaggi possono essere citati la sostenibilità ambientale, le considerazioni etiche e i benefici per la salute. Scopriamo cos’è e come poter partecipare a questa attività.

Cos'è Veganuary? Ecco quello che non sai sul mese vegano

Partiamo subito ricordando che Veganuary non è una sfida vincolante. Infatti, non ci sono vincitori né vinti e non accade nulla se, per sbaglio (o per volontà) si esce fuori dal binario.

Il termine Veganuary nasce dall’accorpamento delle parole vegan e jenuary, che significano rispettivamente vegano e gennaio in inglese.

L’iniziativa, o meglio, la sfida a mangiare vegano e sostenibile, coinvolge ogni anno Germania, Inghilterra, Spagna, Francia, India, Portogallo, Sud Africa e Italia. È infatti ritenuto il più grande movimento vegano del mondo.

La missione? Ispirare le persone a provare un'alimentazione vegetale per il mese di gennaio e per chi vorrà anche per il resto dell'anno. Inoltre, dal 2014, quando la sfida di Veganuary è nata, è cresciuta sempre di più e ha coinvolto sempre più persone.

Come funziona Veganuary

Per i 31 giorni del mese di gennaio chi aderirà alla sfida proverà a sperimentare la cucina vegana, senza mangiare alimenti che contengano ingredienti di origine animale.

L’alimentazione, infatti, sarà 100% plant-based, cioè basata su prodotti di origine vegetale come frutta, verdura, cereali, legumi e semi. L’obiettivo di Veganuary è dimostrare che un’alimentazione cruelty-free e amica del pianeta è più semplice da seguire di quanto chiunque possa pensare.

Chiunque può aderire all’iniziativa e tutti possono riuscire a completare il mese senza “cadere in tentazioni”. In ogni caso, l’importante è anche solo provarci e avere la volontà di iniziare.

Non sarà dunque necessario avere particolari abilità in cucina o specifiche conoscenze nutrizionali per poter aderire a questa sfida. Ciò che servirà sarà la voglia di mettersi in gioco.

Gli obiettivi di Veganuary: perché mangiare cibo vegetale porta benefici a tutti

Le 3 principali motivazioni che spingono ad adottare una dieta a base vegetale sono l’ambiente, la salute e gli animali.

Per comprendere ancor di più cos'è Veganuary, può essere utile ricordare alcuni degli obiettivi di questo progetto:

• guidare il cambiamento aziendale

• creare un movimento di massa che sostenga scelte alimentari cruelty-free

• porre fine all'allevamento animale

• proteggere il pianeta riducendo emissioni di gas serra

• migliorare la salute delle persone

I benefici per l’organismo, soprattutto dopo le festività natalizie, saranno concreti. Infatti, seguendo questo percorso, sarà possibile depurare e disinfiammare reni e fegato, appesantiti dal consumo di grandi quantità di cibo a base di zuccheri e grassi.

Come aderire a Veganuary?

Tutti possono partecipare al Veganuary, nessuno escluso! Durante tutto il percorso, della durata di 31 giorni, sarete accompagnati da altre persone che vorranno sperimentare la cucina vegana. Ci saranno però anche persone già vegane da parecchio tempo, che potranno fornire utili consigli.

Ma non è tutto. Durante la sfida, infatti, riceverete delle tips sulla cucina veg da esperti, oltre che vere e proprie ricette e informazioni nutrizionali. Se vi interessa la sfida, allora seguite questi step:

1. visitare il sito ufficiale di Veganuary 2. inserire la propria e-mail 3. scegliere da quando iniziare a ricevere le e-mail di incoraggiamento (il consiglio è di indicare dal 1° gennaio 2024, così da partire con tutti gli altri) 4. una volta iscritti potrete iniziare il vostro percorso, che potrà però essere interrotto in qualsiasi momento

La partecipazione al Veganuary è al 100% gratuita e l’evento servirà solo a sensibilizzare le persone e ad avvicinarle, anche solo di poco, al mondo vegetale.

Dal 1° al 31 gennaio, dunque, riceverete ricette e informazioni via mail e avrete il solo obiettivo di mangiare 100% Veg! Attenzione, se sgarrate non è un problema, fa parte della sfida. L’importante è provare a non mollare e procedere dritti, fino alla fine.