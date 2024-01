Questa è la verdura più contaminata da pesticidi, lo avresti mai detto? Ecco la classifica

Il problema dei pesticidi nei prodotti destinati ad uso alimentare si fa sempre più allarmante. E, nel tentativo di evitare l’ingestione di questi pericolosi residui, in molti si domandano qual è la verdura più contaminata.

Per rispondere a questa domanda, terremo in considerazione la recente indagine condotta da Legambiente. Il noto ente ha recentemente stilato una classifica, all’interno della quale ha analizzato nel dettaglio il problema dei residui di pesticidi nella frutta e nella verdura.

Un problema spinoso, che non si limita soltanto a questi alimenti: ad esempio, una seconda recente indagine ha messo in luce la presenza di pesticidi nel tè. Pesticidi che sono risultati presenti in undici marchi su quattordici.

Entrambe le ricerche, dunque, hanno messo in luce come sia difficile sfuggire all’ingestione di tali sostanze pericolose. Cerchiamo quindi di capire qual è la verdura più contaminata secondo Legambiente.

È più contaminata la verdura o la frutta? Ecco cosa svelano i dati

La ricerca che prenderemo in considerazione per scoprire qual è la verdura più contaminata ha analizzato diverse tipologie di alimenti vegetali.

Non è stata quindi tenuta in considerazione solamente la verdura, ma anche la frutta. E questo dettaglio ci permette di analizzare preventivamente un dato molto interessante.

Purtroppo, tra frutta e verdura, ci sono degli alimenti che risultano particolarmente contaminati. Ci riferiamo ai frutti.

La frutta sembra infatti essere più contaminata rispetto alla verdura, come gli scorsi anni. Non è infatti la prima volta che Legambiente realizza un’indagine del genere e, solitamente, è la frutta ad apparire più contaminata rispetto alla verdura.

La quale, in ogni caso, presenta comunque una percentuale di campioni con residui di pesticidi pari a 16,97% con un solo residui. Il 13,01% dei campioni di verdura ha presentato invece più di un residuo. I campioni irregolari corrispondono invece all’1,47%.

Questo significa che, tra più di 6.000 campioni analizzati, le irregolarità sono per fortuna molto basse. Tuttavia, è bene considerare anche quella piccola percentuale del campione che presenta irregolarità.

Anche se abbiamo detto che, per la verdura, corrisponde all’1,47% del campione, se ampliamo lo sguardo e consideriamo anche tutti gli alimenti analizzati durante la ricerca, questa percentuale sale all’1,62%.

In questa percentuale rientrano tutti quegli alimenti analizzati all’interno del quale il limite massimo dei residui di pesticidi venga superato, ma non solo. Rientrano nella percentuale anche tutti quegli alimenti con presenza di sostanze non lecite o revocate. Delle sostanze, dunque, che non potevano essere utilizzate.

Qual è la verdura più contaminata

Tornando, nel dettaglio, alla verdura più contaminata, come detto c’è un dato che può relativamente farci dormire sonno tranquilli. In più del 68% dei campioni di verdura analizzata, infatti, non sono per fortuna stati ritrovate tracce di pesticidi.

Tuttavia, la restante percentuale dei campioni ha permesso di rilevare non solo residui, ma anche irregolarità.

Secondo quanto concluso grazie all’indagine realizzata da Legambiente, la verdura più contaminata è rappresentata dai peperoni. Nel 53,8% dei casi, i peperoni rivelano tracce e residui di pesticidi.

Seguono poi pomodori e insalata, con una percentuale pari a 53,1%. Il terzo gradino del podio se lo aggiudicano le verdure con foglia, quali cavoli, biete e spinaci, con una percentuale del 38,1%. Tuttavia, questa categoria è anche quella che ha registrato un’elevata percentuale di irregolarità, pari a 4,46%.

Pesticidi e residui negli altri alimenti

Ora sappiamo qual è la verdura più contaminata, ma prima di concludere vogliamo fare una considerazione. Spesso, quando si parla di pesticidi e loro residui, ci si concentra solamente su frutta e verdura.

Eppure, anche gli alimenti cosiddetti trasformati presentano tracce di queste sostanze. Secondo la ricerca Legambiente, in questo caso per fortuna gli alimenti con irregolarità sono davvero pochi: parliamo infatti dello 0,67% del campione. I residui, invece, sono stati rilevati in poco più del 36%.

Tra gli alimenti di questa categoria con tracce di pesticidi, comunque, spiccano la pasta (71,2%) ed il vino. In più del 50% dei casi, per quanto riguarda la bevanda, sono stati rilevati residui di fitofarmaci.

