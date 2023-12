Questo mollusco è perfetto se soffri di carenza di ferro: ecco di cosa si tratta

C’è un mollusco che è davvero perfetto per tutti coloro che soffrono di carenza di ferro e che si cucina spesso in poche occasione. Ecco di quale alimento si tratta.

Per chi soffre purtroppo di carenza di ferro, può essere davvero vantaggioso sapere quali sono gli alimenti da assumere per poter fronteggiare al meglio la carenza di ferro.

A volte, infatti, si crede che soltanto una fetta di carne può aiutare chi soffre di carenza di ferro. Non è così: anzi, in alcuni casi ci sono degli alimenti dagli alti valori nutrizionali che possono essere perfetti per aiutare l’organismo, anche in presenza di carenza di ferro.

Tra questo, c’è anche un mollusco che solitamente viene preparato durante le festività natalizie, ma che potrebbe rivelarsi un valido alleato per chi soffre di carenza di ferro.

In questo articolo, quindi, vediamo di quale mollusco stiamo parlando e perché può aiutare così tanto a superare il problema della carenza di ferro.

Mollusco perfetto per chi soffre di carenza di ferro

I molluschi in generale sono degli alimenti solitamente preferiti per occasioni speciali, come ad esempio al pranzo della domenica, oppure durante le festività di Natale e Capodanno.

Spesso infatti non si conoscono i loro valori nutrizionali e quali sono le vitamine e gli effetti benefici che possono derivare quando si mangia questo tipo di alimento.

Per questo motivo, è bene sottolineare che esiste un mollusco famoso in tutta Italia, che presenta dei valori nutrizionali davvero benefici per il nostro organismo.

Stiamo parlando delle vongole, un tipico mollusco che viene preparato in occasioni come ad esempio le festività natalizie. Si tratta di un mollusco ricchissimo di ferro, potassio e vitamina B12.

Addirittura, alcuni studi hanno dimostrato che le vongole possono contenere fino a 10 volte la quantità di ferro solitamente presente nella carne di bovino e il doppio del potassio rispetto a quello contenuto nelle banane.

Tra gli altri valori nutrizionali particolarmente benefici delle vongole, c’è anche il fatto che contengono una buona dose di proteine e di minerali, come ad esempio il potassio.

Vongole: valori nutrizionali e proprietà

Dunque, visti i suoi elevati valori nutrizionali, questo tipo di mollusco è perfetto non soltanto per coloro che soffrono di carenza di ferro, ma anche per chi soffre di carenze di sali minerali, come ad esempio fosforo, potassio e selenio.

Inoltre, occorre sottolineare che le vongole, essendo dei molluschi marini sono anche ricche di sodio.

Per questo motivo, è importante ricordare che bisogna limitarne il consumo se si tratta di persone che soffrono di problemi renali oppure di pressione alta.

Come cucinare le vongole senza fare errori

Oltre a presentare degli ottimi valori nutrizionali, le vongole sono davvero molto buone da gustare in tavola e si prestano a piatti e pietanze diverse.

Tuttavia, prima di pensare alla ricetta con cui preparare le vongole, è importante anche accertarsi di rispettare al meglio il prodotto per portare in tavola un ingrediente buono e salutare, senza fare errori.

A questo proposito, la prima cosa da fare è sicuramente quella pre-acquisto. Infatti, per assicurarsi che il mollusco sia effettivamente buono e salutare, senza perdere i suoi valori nutrizionali, è necessario privilegiare la scelta di vongole fresche, recandosi presso il pescivendolo di fiducia.

Una volta acquistate le vongole fresche e di qualità, è arrivato il momento di eliminare i residui di sabbia e tutte le altre impurità. Per questo motivo, vanno lasciate a bagno per almeno 2-3 ore in acqua fredda con sale grosso.

Infine, un ultimo errore che è importante evitare nel momento in cui si cucinano le vongole riguarda proprio la salatura.

Infatti, questo mollusco è già un alimento di per sé molto saporito. Per questo motivo, è necessario fare attenzione con l’aggiunta del sale, per evitare di renderlo troppo salato.

