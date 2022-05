I mercati azionari potrebbero rimanere in una specie di fase laterale, con un occhio di riguardo a Wall Street. La view di Davide Biocchi.

Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, professional trader, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L'euro-dollaro sta provando a riportarsi verso area 1,07 dopo aver rifiatato un po'. Quali le attese nel breve?

L'euro-dollaro si è mosso perchè la presidente Lagarde ha lasciato chiaramente intendere che a luglio la BCE si attiva.

Questo ha un po' rimesso equilibrio in proiezione e ha contribuito al ritorno in auge dell'euro-dollaro.

Secondo me il movimento in atto può evolversi in una salita dl cross fino a quota 1,08, ma bisogna vedere se ce la farà o meno.

Se guardo il grafico dell'euro-dollaro a più ampio range, cioè lo prendo poliennale, noto che da alcuni anni si muove tra 1,037, minimo anche del 2016-2017, e 1,24/1,25.

Di fatto le quotazioni continuano a fare su e giù tra questi due livelli e quindi non stupisce che quando l'euro-dollaro, dopo un movimento quasi verticale, arriva a 1,037, di fatto rimbalza.

Bisogna poi vedere quanto la BCE avrà di margine per fare quello che dice, ricordando che il suo mandato è la stabilità dei prezzi.

C'è da dire che se uccidi la ripresa economica e inneschi in Europa una minor propensione alla spesa, forzando la mano, si rischia che questo diventi un boomerang micidiale per l'economia.

Secondo me la BCE ha un compito davvero difficile, ma nel breve per l'euro-dollaro è possibile una prosecuzione del rimbalzo già in atto.

L'oro si è riportato sotto quota 1.850 dollari. C'è il rischio di nuovi cali?

Guardando il grafico dell'oro, si nota che intorno ai 1.860 dollari c'è un livello che è stato anche in passato un po' resistenza e un po' supporto e si trova esattamente nel mezzo tra i minimi a 1.680 dollari e i massimi storici a 2.080 dollari.

Il livello in questione è tra i 1.860 e i 1.880 dollari e di fatto l'oro si mantiene a non molta distanza da questi valori, perchè da lì può decidere di muoversi verso l'alto o verso il basso con grande facilità, a seconda degli sviluppi sul fronte geopolitico.

Un'escalation spingerebbe il gold velocemente verso i massimi, mentre una tregua lo farebbe calare verso i minimi, perchè avrebbe meno appeal rispetto ai titoli di Stato.

Questo specie se dovessero scendere le aspettative di inflazione, nel senso che comincia a vedersi l'effetto del lavoro fatto dalla Fed.

In questo momento l'oro è lo strumento che ha il grafico più leggibile, nel senso è che fatto tutto di livelli orizzontali, ma è anche l'asset su cui azzarderei meno a dire che salirà o scenderà.

Molto dipenderà a mio avviso da una serie di fattori esogeni, in primis la guerra tra Russia e Ucraina.

Il petrolio sta allungando sopra i 110 dollari al barile. Si aspetta ulteriori rialzi?

Il petrolio è da monitorare attentamente perchè bisognerà vedere se riuscirà a tenere i 95 dollari, ossia la parte bassa del range di lateralità, nel caso in cui tra Russia e Ucraina si dovesse giungere a una sorta di armistizio non armistizio.

A quel punto non ci sarà più ragione di stare su valori così elevati per l'oro nero, ma nel frattempo sarà importante che le quotazioni non salgano al di sopra dei 115 dollari al barile.

Cosa può dirci in merito al recente andamento dei mercati azionari e quali le attese nel breve?

In attesa di un innesco che non sappiamo se verrà, mi aspetto che i mercati azionari possano rimanere in una specie di fase laterale, con una certa propensione a un po' di rimbalzo.

Non vedo particolare negatività nell'immediato, evidenziando che a Wall Street ogni tanto si scende, ma alla fine tutto sommato la situazione rimane più o meno invariata.