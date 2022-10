Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, professional trader, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L'euro-dollaro continua a muoversi a poca distanza da quota 0,98. Quali i possibili scenari nel breve?

Secondo me l'euro-dollaro è in pausa di riflessione e potrebbe rimanerci fino all'approssimarsi della riunione della BCE la prossima settimana.

Sembra abbastanza che l'Eurotower alzerà i tassi di interesse dello 0,75% e che la Fed farà altrettanto la settimana successiva.

L'euro-dollaro si è attestato sui livelli correnti e se non arriveranno scossoni su qualche materia prima come il petrolio, penso che la situazione potrebbe rimanere simile.

La mia idea è che tra 0,965 e la parità ci possa essere un trading range che potrebbe far trovare un po' di equilibrio al cross.

L'oro continua a rimanere schiacciato sui recenti minimi di periodo. C'è il rischio di nuovi cali?

A fronte del rendimento USA che continua a salire sempre più, con il decennale arrivato al 4,16%, stiamo vedendo nuovi minimi dell'obbligazionario.

Il contatore che poi ci dice che in un tempo utile di mesi si troverà poi un bottom anche sull'azionario deve ancora partire, perchè sull'obbligazionario è sfumato quello che aveva delle caratteristiche per essere un minimo.

I rendimenti saliranno ancora e questo fa male all'oro che infatti con più decisione di prima ha lasciato i 1.680 dollari, scendendo fino a 1.620 dollari.

Mi aspetto che il gold un giorno ritorni: siccome credo che i rendimenti saliranno ancora, credo che l'oro continuerà a calare, ma ci sarà un momento in cui la Fed andrà un po' in difficoltà.

Questo perchè si troverà con un'inflazione "core" resiliente e con la necessità fore di voer ulteriormente ritoccare i tassi, ma al contempo con un'economia che andrà in recessione e con i mercati che andranno male.

A quel punto la Fed dovrà essere cerchiobottista e quello potrebbe essere il momento dell'oro, perchè lì smetterà la forza del dollaro.

Per ora il gold ha spazio per scendere e credo che un supporto di ultima istanza sia a 1.470 dollari, ma non è detto che si arrivi su questa soglia.

Cosa può dirci in merito al recente andamento del petrolio e quali le attese per le prossime sedute?

Dopo il tentativo dell'Opec di creare l'effetto rarità negli scaffali con il taglio della produzione, qualche barile è stato messo da Biden che ha risposto autorizzando l'utilizzo delle riserve strategiche.

L'amministrazione USA a questo punto diventa alter ego dell'Opec per il crude oil.

Il tentativo di tornare sopra i 95 dollari mi sembra andato e ora penso che il petrolio possa cercare di trovare una certa stabilità tra 85 e 95 dollari.

Le Borse continuano a mostrare un andamento altalenante. A cosa prepararsi nel breve?

La reazione che abbiamo visto in Borsa la scorsa settimana, quando il buonsenso voleva un aggravamento della situazione sui dati macro diffusi, ha fatto emergere un contesto contraddittorio.

Da un lato le Banche Centrali hanno bisogno tra le altre cose anche che i mercati scendano perchè vada a buon fine la loro lotta all'inflazione, visto che un mercato in salita genera ricchezza e questa si traduce in capacità di spesa che non fa scendere l'inflazione.

Dall'altro lato le Banche Centrali hanno bisogno di Borse che non crollino e quindi la loro regia sull'azionario è sempre più evidente.

Il rialzo visto nella prima parte di questa settimana è stato proprio dettato dalla mancanza totale di consensus.

L'azionario è salito, ma ciò è avvenuto senza volumi e ciò si giustifica con il fatto che mani forti sempre più sottopesate in realtà fanno meno attività e quindi fisiologicamente i volumi scendono.

La mia idea è che i mercati azionari tenderanno ancora a scendere, ma le nuove regole di questo gioco dicono che ciò deve avvenire in demolizione controllata e senza strappi al motore.