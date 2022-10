Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Alessandro Cocco, CEO di Unicron Associates, al quale abbiamo rivolto delle domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L'euro-dollaro è scattato in avanti, spingendosi sopra la parità alla vigilia dl meeting della BCE. Quali scenari ora?

L'euro-dollaro è alle prese ora con una resistenza abbastanza importante e i prezzi attuali sono un livello intermedio che tra fine agosto e prima metà di settembre è stato battuto tantissimo, oltre a essere stato supporto intorno alla metà di luglio.

Con una violazione decisa e conferma della parità si apriranno le porte per una salita del cross verso 1,02 prima e poi in direzione di 1,03 e di 1,037.

Sarà importante che l'euro-dollaro non scenda sotto 0,9985, visto che in tal caso si rischia un ritracciamento verso 0,985 prima e 0,975 dopo, con proiezione successiva sui minimi del 13 ottobre a 0,963.

Quelli in atto sull'euro-dollaro sembrano dei rialzi abbastanza consistenti e sostenuti che lasciano pensare a una prosecuzione del movimento in atto.

L'oro sta risalendo la china, allontanandosi dai recenti minimi. Quali i possibili scenari nel breve?

Per l'oro la resistenza da violare è a 1.680 dollari, superata la quale ci sarà spazio per salire fino a 1.720 dollari in prima battuta, previo superamento del livello intermedio di area 1.700 dollari.

Farei attenzione al supporto a quota 1.653 dollari, sotto cui il gold rischia di tornare sui minimi del 20 ottobre in area 1.623 dollari.

Il petrolio è tornato a correre e sembra puntare nuovamente all'area dei 90 dollari. Si aspetta nuove salite?

Dopo il 27 settembre il petrolio è partito al rialzo, ma dalla fine della prima decade di ottobre è tornato a calare.

Il 18 ottobre è stato toccato un minimo a 82,1 dollari, dopo il quale l'oro nero si è stabilizzato e sembra intenzionato a salire.

Se consideriamo il bottom del 27 settembre e gli ultimi minimi, tracciando una trendline si nota che il petrolio voglia rimbalzare sulla stessa, avviandosi quindi verso un trend rialzista.

Con conferme sopra gli 87-88 dollari le quotazioni punteranno all'area dei 94 dollari, mentre sotto area 82 dollari si assisterà a una flessione verso i 76 dollari.

Cosa può dirci in merito al recente andamento delle Borse e quali i possibili sviluppi nelle prossime sedute?

In Borsa stiamo assistendo a un'alternanza di sedute positive e negative anche perchè il periodo non è dei migliori.

In linea di massima però i principali indici azionari mostrano un trend rialzista di breve periodo.

Alcuni, come il Ftse Mib, sono a ridosso delle trendline che fungono da resistenza del trend ribassista di lungo periodo.

L'auspicio è che i prossimi ostacoli siano violati e si proceda ancora al rialzo, come sta avvenendo a Wall Street dove gli indici principali stanno vivendo uno slancio rialzista che potrebbe proseguire.