Ci sono prezzi molto interessanti in Borsa, ma non si vede una pressione di acquisti generalizzata. E ora? La view di Emanuele Rigo.

Di seguito riportiamo l'intervista ad Emanuele Rigo, General Manager di Newtraderlab, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L'euro-dollaro sta allungando nuovamente il passo in direzione della parità. Ci sono le condizioni per ulteriori salite?

Mi aspetto che prosegua almeno per un po', e in concomitanza con il miglioramento dell'azionario, questo recupero dell'euro-dollaro che è figlio semplicemente di un allentamento delle pressioni rialziste sul biglietto verde.

Almeno per il momento un primo target al rialzo è la parità e non ci sono spunti diversi, anche perchè non ci sono spunti diversi, anche perchè l'azione delle Banche Centrali sarà chiave.

Per ora non ci sono segnali di particolare divergenza dalle prospettive di un rialzo anche vigoroso dei tassi di interesse.

I fondamentali sono leggermente peggiorati un po' ovunque, con gli indici sia effettivi che tendenziali in arretramento, segnale di un'economia che dovrebbe scendere rispetto ai tassi di crescita di quest'anno e dello scorso.

C'è la possibilità che l'azione delle Banche Centrali attesa tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023, sia più moderata di quella che si vuole far intendere.

Per il momento lo scenario è abbastanza invariato, con i mercati che iniziano a scontare un inizio di recessione, paradossalmente positiva perchè andrebbe ad arginare l'azione aggressiva delle Banche Centrali.

Per l'euro-dollaro non mi aspetto in ogni caso grandi scostamenti dalla parità, senza escludere la possibilità di un recupero verso quota 1,01-1,02.

Cosa può dirci in merito al recente andamento dell'oro e quali le attese nel breve?

L'oro ha toccato i 1.625/1.624 dollari come minimo la scorsa settimana, da cui ha avviato un rimbalzo.

Mi aspetto il consolidamento dei valori attuali, quindi poco sopra i 1.650 dollari.

Se dovessero essere confermate le previsioni di un arretramento dell'economia e quindi di un'azione meno incisiva da parte delle Banche Centrali, potremo vedere un lieve rimbalzo dell'oro, ma non mi aspetto salite decise oltre i 1.660/1.670 dollari.

Il petrolio sta oscillando intorno agli 85 dollari al barile dopo la frenata dai recenti top. C'è spazio per scendere ancora?

C'è spazio per scendere ancora, ma moderatamente, con possibili cali quindi del petrolio verso quota 80 dollari al barile.

Nel medio temine però credo che siamo arrivati sulla quotazione fair dell'oro nero.

Tutto il comparto energia si sta ridimensionando bene, sia sullo spunto dell'arretramento dell'economia globale, sia per una distensione delle attività speculative che avevano esasperato i movimenti all'inizio della guerra tra Russia e Ucraina.

Un forte ridimensionamento lo abbiamo visto un po' su tutte le commodities e mi aspetto una prosecuzione della moderazione dei prezzi.

Per il petrolio potremmo vedere una discesa verso quota 80 dollari, dove però si dovrebbe fermare un po' il calo dei corsi.

I mercati azionari stanno puntando su una Fed meno aggressiva nel breve. Quello in atto è solo un rimbalzo o qualcosa di più?

Come dicevamo prima il mercato inizia a vedere segnali recessivi più o meno pronunciati e le Banche Centrali sono alla finestra, con la possibilità di riallinearsi, quindi potranno procedere con il rialzo dei tassi, ma senza strafare.

Le Borse si stanno comportando di conseguenza, cioè hanno reagito da minimi, ma ancora non rimbalzano seriamente, nel senso che sono guardinghe, in attesa di vedere quali saranno le prossime mosse dell Banche Centrali.

Mi aspetto quindi un periodo abbastanza laterale, leggermente sopra i minimi toccati di recente, ma prima di parlare di un rimbalzo starei un po' alla finestra.

Ci sono prezzi molto interessanti in Borsa, ma non si vede una pressione di acquisti generalizzata.

Gli istituzionali fanno incetta di queste quotazioni tutto sommato interessanti, ma è difficile parlare di un vero e proprio rimbalzo.

Sarà necessario un maggiore comfort da parte dei banchieri centrali che segnalino l'avvicinamento della fine di questo ciclo di rialzo dei tassi di interesse.

Probabilmente ci aspetterà un periodo di consolidamento dei livelli attuali, con una lateralizzazione in attesa di tempi migliori.

Non vedo per ora spunti significativi di rimbalzo, ma potremmo aver visto il fondo di questo periodo di forti ribassi delle Borse.