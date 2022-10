Per il momento non ci sono segnali che possano aprire la porta a un forte rialzo. ma neanche indicazioni di ulteriori timori. La view di Emanuele Rigo.

Di seguito riportiamo l'intervista ad Emanuele Rigo, General Manager di Newtraderlab, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L'euro-dollaro sta tornando indietro dopo aver tentato l'ennesima volta un recupero verso la parità. Cosa aspettarsi ora?

Per l'euro-dollaro si conferma quanto già espresso nelle ultime interviste: abbiamo un outlook tutto sommato stabile, con una riduzione abbastanza significativa della volatilità nell'ultima settimana.

Stiamo assistendo a una stabilizzazione del cross sotto la parità e con un consolidamento sotto quota 0,990 che almeno per il momento l'euro-dollaro non sembra intenzionato a superare.

Continua a confermarsi la forza del dollaro relativamente un po' a tutti i cambi e in particolare nei confronti dell'euro tra le grandi valute, tralasciando lo yen che meriterebbe un discorso a parte.

La forza del biglietto verde continuerà a zavorrare l'euro-dollaro che dovrebbe muoversi ancora intorno a 0,97-0,98 e difficilmente dovrebbe andare stabilmente sopra quota 0,985.

Anche in presenza di un rimbalzo dei mercati azionari, accompagnato solitamente da un ridimensionamento della forza del dollaro, l'euro continua a mantenersi piuttosto debole.

Non vedo quindi particolari cambiamenti a questo outlook di debolezza per la moneta unica.

L'oro si è riportato a ridosso dei recenti minimi di periodo. Si aspetta ulteriori cali nelle prossime sedute?

La dinamica dell'oro è molto simile a quella che sta caratterizzando l'euro-dollaro.

Una dinamica simile, ma con un peso maggiore, perchè l'oro è alternativo ai tassi americani e un po' anche alle Borse che stanno provando a consolidare su un livello leggermente più alto degli ultimi minimi.

L'oro è destinato a scendere e me lo aspetto un po' più in basso dei livelli correnti, con possibile approdo in area 1.610 dollari prima e in seguito intorno ai 1.600 dollari.

Anche il petrolio ha perso terreno dai recenti top. Bisogna mettere in conto nuovi ripiegamenti dai livelli correnti?

Mi aspetto ulteriori flessioni che possono portare il petrolio a ridosso degli 80 dollari al barile, quindi a non molta distanza dai livelli attuali, ma poi dovrebbe stabilizzarsi.

Già stiamo vedendo accenni di stabilizzazione anche in presenza di una forte escursione di prezzo, ricordando che nelle ultime settimane le quotazioni sono passate da 77 a 94 dollari.

Adesso l'oro nero sta consolidando intorno a quota 83-84 dollari, quindi mi aspetto un po' di consolidamento, con una possibile discesa verso gli 80 dollari.

Almeno per ora non vedo forti rimbalzi, perchè tutto quello che potevamo vedere in termini di recupero dei prezzi dopo le decisioni dell'Opec+ sulla produzione lo abbiamo già visto, ma solo marginalmente.

Di fatto il petrolio poi ha stornato e questo vuol dire che c'era una buona componente che aveva preso posizione al rialzo in maniera speculativa e che ora si sta rapidamente ridimensionando.

I mercati azionari stanno provando, pur con varie incertezze, a risollevarsi dai recenti minimi. Quali i possibili scenari ora?

Mi aspetto che i mercati azionari si mostrino un po' volatili, con sostanziale interlocutorietà nei pressi dei minimi.

Un po' di rimbalzo potremmo vederlo nel breve se dovessero essere confermate alcune visioni di distensione dopo le notizie molto gravi sulla situazione economica globale.

Almeno per il momento non ci sono segnali che possano aprire la porta a un forte rialzo o a un recupero significativo, ma al contempo nemmeno segnali di preoccupazione ulteriore rispetto ai principali timori del momento, quali la guerra, una recessione e l'azione delle Banche Centrali.

E' tutto molto controllato per il momento: l'azione del prezzo sugli indici principali è sostanzialmente ferma nel medio termine, tanto che siamo sulle quotazioni di un mesetto fa.

Ci sono possibilità di upside legate al fatto che i mercati ai livelli correnti prezzano una serie di azioni anche abbastanza incisive da parte delle Banche Centrali, mentre sono più moderati i rischi al ribasso.

Vedo più upside che downside in questo momento e per ora le probabilità di mantenersi stabili sui prezzi correnti sono maggiori di un'inversione verso l'alto o di un affondo verso il basso.