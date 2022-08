Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, con una particolare attenzione rivolta a Piazza Affari.

Il Ftse Mib sta provando ad allungare nuovamente verso i recenti top di periodo in area 22.800. Sarà la volta buona per una rottura al rialzo?

Le ultime notizie che arrivano da Piazza Affari non sono particolarmente confortanti e mi riferisco ad alcune società che si apprestano a uscire dal nostro mercato.

La perdita di alcuni tasselli importanti dell'azionario italiano non pensa possa sortire un effetto rialzista.

Al di là di questo aspetto, dal punto di vista grafico, per il Ftse Mib avevo già parlato la scorsa settimana di un pattern cup and handle.

Sembrerebbe che ora si stia formando il manico della tazza e questo normalmente corrisponde a una fase laterale.

Secondo me difficilmente avremo grandi movimenti al rialzo o al ribasso nelle prossime sedute per il Ftse Mib.

Più probabile un andamento laterale dell'indice che dovrebbe cercare di rimanere al di sopra di area 22.000 nelle prossime sedute, con un baricentro leggermente più alto dei massimi del 15 giugno in area 22.200.

In altre parole il Ftse Mib potrebbe viaggiare a ridosso dei minimi del 2 agosto in area 22.150, mantenendosi comunque al di sopra di area 22.000 che l'indice non sembra voler mettere sotto pressione in maniera decisa.

Il Ftse Mib per ora si mantiene intorno ai 22.500 punti che è un buon livello spartiacque tra i 22.000 e i 23.000 punti che dovrebbero limitare il range operativo delle prossime sedute.

Da qui alla settimana dopo Ferragosto non mi aspetto movimenti che possa dare una direzionalità al Ftse Mib.

Il famoso indicatore del rapporto di volatilità è leggermente aumentato nelle sedute di martedì e mercoledì, ma questa non è una grande indicazione che possa suggerire sorprese dell'ultimo minuto.

Al momento c'è poco entusiasmo nell'operatività sul Ftse Mib, motivo per cui non mi aspetto grandi cose nel breve.

L'euro-dollaro è scatto con decisione in avanti dopo i dati sull'inflazione USA diffusi ieri. Quali i possibili scenari nel breve?

L'euro-dollaro dopo la diffusione dell'indice dei prezzi al consumo statunitense, si è portato per un attimo sopra la fase laterale iniziata lo scorso 18 luglio.

Analizzando il grafico a 4 ore, si nota che il cross potrebbe rimanere al di sopra della fase laterale, considerando che c'è una zona di resistenza molto interessante in area 1,04/1,042, valori visti a inizio luglio e a metà luglio, prima della discesa che ha portato a mettere sotto pressione la parità.

La prossima fermata al rialzo per l'euro-dollaro può esere a quota 1,04/1,042 euro, da raggiungere previo superamento dell'ostacolo intermedio in area 1,036.

In caso contrario, con un ritorno delle quotazioni sotto quota 1,03-1,028, l'euro-dollaro rientrerebbe nella fase di congestione, muovendosi tra 1,03 e 1,008.

L'oro è in fase di allungo verso area 1.800 dollari. Vede ulteriori sviluppi rialzisti nel breve?

L'oro sta cercando un movimento rialzista, ma è già salito tanto dai minimi toccati di recente sotto i 1.700 dollari.

Il gold potrebbe ancora resistere verso l'alto e mettere sotto pressione quota 1.800 dollari che ha già provato a bucare.

Sopra area 1.800 dollari l'oro potrà salire fino ai 1.827/1.830 dollari in prima battuta.

Se però il gold non dovesse farcela a spingersi ulteriormente in avanti, potrebbe tornare indietro verso quota 1.770 dollari, rientrando nella fase di lateralità vista la scorsa settimana.