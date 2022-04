Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, professional trader, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L'euro-dollaro sta recuperando quota e si è riportato sopra area 1,09. Si aspetta ulteriori progressi nel breve?

L'area degli 1,08 e poco sotto la stessa è un livello importante per l'euro-dollaro, segnalando che in questo momento ci sono due elementi che si divaricano.

Uno è l'aspetto grafico che suggerisce un rimbalzo per il cross, l'altro è l'aspetto dei fondamentali che vede gli Stati Uniti in direzione di una stretta monetaria significativa.

L'Europa farà più fatica in tal senso perchè l'economia tedesca è in difficoltà la BCE non potrà muoversi con lo stesso passo della Fed.

Credo che sarà difficile poter vedere nel lungo periodo un allineamento della BCE e della Fed e sarà più probabile che una si muoverà in un senso e l'altra in una direzione differente.

Il trend sarà ancora a favore del dollaro e non credo che sia finita qui la sua forza, ma nel breve è possibile un rimbalzo dell'euro-dollaro.

L'area 1,093 è già un target importante, ma il recupero può estendersi fino a 1,097/1,10 prima e poi a 1,113.

L'oro ha ritracciato velocemente dai top toccati a inizio ottava a un passo ai 2.000 dollari. Vede il rischio di nuovi cali nel breve?

L'oro subisce il fatto che i rendimenti di bond arrivano vicini al 3% e l'inflazione attesa nel medio periodo si attesta intorno a quei valori, quindi per la prima volta abbiamo rendimenti reali che iniziano a somigliare a zero.

A quel punto è chiaro che l'oro perde un po' di appetibilità come strumento alternativo ai bond, ma rimane il suo ruolo di bene rifugio.

Il gold ha dimostrato che se necesario ci mette poco ad andare a 2.000 dollari e anche oltre, ma ora sta ritracciando perchè qualcuno potrebbe iniziare a sentirsi attratto dai rendimenti dei bond decennali intorno al 3%.

In assenza di temi particolari, mi aspetto che l'oro porti avanti il trading range tra 1.880/1.900 e 1.965 dollari, con possibili estensioni fino a 2.000 dollari.

Il petrolio si mantiene per ora sopra i 100 dollari al barile. Quali i possibili scenari per le prossime sedute?

Anche il petrolio è in trading range e considerando i 130 dollari un eccesso emotivo, c'è un'area che ha come base i 94-95 dollari e i 110/115 dollari come lato superiore.

Questo sembra l'intervallo di prezzi entro il quale dovrebbero muoversi per ora le quotazioni del petrolio.

Come valuta l'attuale impostazione delle Borse e quali le sue attese per le prossime giornate?

E' come se i mercati azionari fossero in attesa e ci sono alcuni temi pro e altri contro.

I temi pro sono che magari la guerra trovi una soluzione, anche se al conflitto tra Russia e Ucraina le Borse si sono già assuefatte come ho detto un mese addietro.

Un tema pro è anche dato dal fatto che ci sono alcune società che a dispetto di tutto danno dei buoni risultati, basti guardare al caso di Tesla.

I temi contro sono che ci sono altre società che patiscono come ad esempio Netflix.

Credo che i mercati fatichino perchè sono un po' nella morsa: temono la stretta monetaria della Fed e la concorrenza dell'obbligazionario, quindi si diventa molto selettivi nella scelta delle azioni.

Alla fine però le Borse sono lì: è strano quando si vede il Dow Jones positivo e il Nasdaq negativo, ma questo dice proprio quanto è polarizzato il mercato in questo momento.

Abbiamo da una parte Tesla e dall'altra Netflix ed è un po' passato il momento in cui tutto faceva sognare.

Ora si è molto selettivi in base ai numeri e lo si sarà ancora di più nel breve termine.

I mercati azionari a mio avviso si muoveranno molto sulla scia delle trimestrali, mai come ora, soprattutto perchè non c'è più la Fed che li sostiene.