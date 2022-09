Le Borse sembrano orientate aggressivamente al ribasso, quindi un eventuale rimbalzo non andrebbe accolto con entusiasmo. La view di Pietro Paciello.

Di seguito riportiamo l'intervista a Pietro Paciello, CEO e Chief Analyst della Paciello Trading Academy, al quale abbiamo rivolto alcune domande sul quadro intermarket e sulle strategie da seguire.



Per seguire Pietro Paciello, autore del libro Trading Plan, clicca qui.

L'euro-dollaro ha recuperato da minimi delle scorse sedute. Si aspetta ulteriori risalite nel breve?

Siamo in una fase di rimbalzo, che però mi sembra solo da eccesso di venduto, perchè non mi pare ci siano gli elementi strutturali per ipotizzare un'inversione della tendenza attuale.

Il mercato si è dichiarato in tutte le sue variabili e anche in quelle intermarket.

L'euro-dollaro ora ha una gigantesca resistenza in zona 1, ossia sulla parità assoluta, e solo un recupero di quest'ultima aprirebbe scenari possibilistici al rialzo.

Viceversa, il cross sarà condannato a vedere sempre pressione ribassista sui rimbalzi, fermo restando che ci vuole un buon timing operativo.

Probabilmente ora l'euro-dollaro si trova abbastanza in basso per venderlo, ma sono piuttosto convinto che quanto più ci avvicineremo ad area 1, dove c'è una resistenza tecnica e psicologica, tanto più vedremo apparire i venditori.

Il dollaro-yen viaggia a poca distanza da quota 145. Qual è la sua view su questo cross?

Per il dollaro-yen, come sempre il discorso è specchiato, e se evidentemente mi aspetto una tendenza di fondo ribassista per l'euro-dollaro, difficilmente sarà smontata questa perfetta tendenza long del dollaro-yen.

Questo cross rappresenta il clima di tensione attuale sui mercati valutari ed è un asset che continua a salire senza pause, vuoi per la svalutazione voluta dalla Bank of Japan, vuoi per il biglietto verde che sta sovraperformando su tutto.

Fino a quando non vedremo il dollaro-yen scendere e andare di nuovo a testare la parte bassa di questo canale in zona 138, non c'è motivo di pensare che l'attuale andamento dei mercati possa cambiare.

Il dollaro-yen è il vero driver della situazione, segnalando un grande supporto a quota 138 e una resistenza a 148.

Si tratta di un trading range molto ampio che testimonia anche la vulnerabilità dello scenario complessivo.

Per ora l'indicazione è sell sulle Borse e buy sui mercati pro-dollaro.

L'oro è in recupero dai minimi, ma si mantiene sotto i 1.680 dollari. Cosa può dirci di questo asset?

Se l'oro vuole annullare la recente debolezza, riconducibile alla forza del dollari, deve ritornare velocemente al di sopra dei 1.680/1.685 dollari.

Qualora ci riuscisse, ciò caratterizzerebbe la discesa recente come un falso breakout e probabilmente il gold attaccherebbe abbastanza velocemente anche quota 1.700/1.705 dollari.

La verità è che oggi si chiude un ciclo mensile e l'oro è ancora lontano dal recupero del livello dei 1.680/1.685 dollari.

Per quanto mi riguarda, fino a quando non lo vedo stabilmente sopra area 1.700 dollari, considero l'oro da vendere su eventuali rimbalzi.

Il petrolio è in frenata dopo i recuperi delle ultime sedute. C'è spazio per ulteriori risalite?

Il petrolio è in una perfetta area pull-back, nel senso che dopo la recente rottura i quota 81,5 dollari e lo scivolamento in zona 76 dollari, oggi ha centrato zona 82,7 dollari, che è un pull-back teoricamente ribassista.

Vale quanto detto poc'anzi per l'oro, cioè il petrolio difficilmente rimbalzerà se il dollaro non mollerà la presa.

Quella attuale mi sembra una zona sell per il petrolio e solo una rottura al rialzo di ara 86,5 dollari porterà un'inversione di rotta.

Cosa può dirci in merito al recente andamento delle Borse e quali le attese nel breve?

Guardo con grande attenzione il Nasdaq che nonostante le recenti turbolenze è riuscito a tenere magicamente il minimo dell'anno toccato a giugno e rivisitato ieri.

L'indice tecnologico oggi non deve andare sotto i minimi in chiusura mensile, perchè a quel punto le macchinette a Wall Street inizierebbero a vendere al ribasso.

Se il Nasdaq riuscirà a difendere il doppio minimo che sta teoricamente disegnando, l'ipotesi di un rimbalzo verso zona 11.650/11.800 ci può stare e questo farebbe respirare un po' i mercati azionari.

Guardando il contesto complessivo direi di stare attenti, perchè le Borse mi sembrano davvero orientate aggressivamente al ribasso, quindi un eventuale rimbalzo non andrebbe accolto con entusiasmo, ma sarebbe da vendere.

La mia vocazione in questo momento è ipotizzare che la dinamica discendente del mercato sia innescata e proseguirà, ma voglio vendere meglio rispetto ai prezzi attuali che sono un po' troppo bassi.