Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, con una particolare attenzione rivolta a Piazza Affari. Il Ftse Mib ha reagito con vigore dopo il primo stacco dei dividendi, riportandosi verso area 25.000. C'è spazio per nuovi rialzi? Il Ftse Mib si sta muovendo in laterale e fino a quando si manterrà al di sopra del supporto in area 24.000 e ancora meglio sopra quota 24.300 punti, valuterei positivamente l'impostazione. L'indice, infatti, potrebbe rimanere lateral-rialzista, con la possibilità di assistere ad un recupero dei massimi di fine marzo toccati in area 25.500. Sembrerebbe che il Ftse Mib sia orientato verso questo livello di prezzo, segnalando che sta creando un rettangolo.

Andando a guardare il grafico si nota che abbiamo una serie di sedute inside rispetto a quella del 6 aprile che ha visto un minimo a 24.191 e un massimo a 25.015 punti. Tutte le sessioni successive a quella del 6 aprile vedono i movimenti dell'indice contenuti tra il minimo e il massimo appena citati. Può essere che l'uscita da questo intervallo di prezzi sia più orientato verso la salita, quindi verso uno sfondamento dei massimi del 6 aprile in area 24.200. Il Ftse Mib per ora non pare avere voglia di chiudere i gap lasciati aperti, quindi sarei propenso ad un posizionamento long con stop a 24.175 punti. Come detto prima, il primo target al rialzo sarebbe dato dai top del 29 marzo in area 25.500, sopra cui troviamo un gap ancora da chiudere a ridosso dei 26.000 punti lasciato aperto tra il 23 e il 25 febbraio scorsi. C'è una finestra tra i 25.770 e i 26.170 punti circa d è probabile che il Ftse Mib vada a colmare questo gap. Al ribasso, come detto prima, la soglia chiave è quella dei 24.170 punti che a mio avviso difficilmente dovrebbe essere violata nell'immediato. L'euro-dollaro sta risalendo la china al di sopra di quota 1,08. Cosa può dirci di questo cross? Per l'euro-dollaro ho visto un pavimento a ridosso di due minimi delle sedute del 14 e del 19 aprile scorsi. Mi era sembrato che il cross non avesse voglia di approfondire al ribasso e quindi ho visto questa ulteriore discesa delle quotazioni come test per verificare la presenza di compratori. L'euro-dollaro ha reagito e ora potrebbe puntare dritto ad area 1,09/1,095 come primo target e se volesse puntare ancora più in alto potrà mettere nel mirino la soglia degli 1,10. Vedo per il cross un bello slancio verso il rialzo e almeno nell'immediato non mi aspetto nuove incursioni ribassiste. L'oro ha stornato velocemente dopo i top dei giorni scorsi. Quali le attese nel breve? Sull'oro ero long due giorni fa perchè vedevo un bell'exploit sul settimanale, ma le quotazioni sono tornate indietro con una barra consistente martedì. Il focus ora è sul supporto di area 1.938/1.934 dollari e con la tenuta di questo livello si potrebbero anche rivedere i massimi toccati in avvio di settimana a 1.998 dollari. Possibile una settimana magari non tutta verde, ma con una doji che vedrebbe alla fine l'oro su valori più alti di quelli attuali. Credibile un allungo verso quota 2.000 dollari che non dovrebbe essere violata al rialzo almeno nell'immediato.





