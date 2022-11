Il mercato è in un range in cui pavimento e tetto sono ben delineati: cosa accadrà quando si uscirà da questo intervallo? L'analisi di Davide Biocchi.

Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, professional trader, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L'euro-dollaro ha innestato con decisione la retromarcia dopo l'appuntamento di ieri con la Fed. Quali scenari ora?

L'euro-dollaro, come già detto la scorsa settimana, sta cercano di consolidare dei valori.

Il cross si trova in un ampio range che nell'ultima intervista avevo indicato tra 0,9650 e la parità, ma in realtà si è spinto anche fino a 1,01.

Da considerare ora che al ribasso abbiamo 0,965 e 0,95, mentre al rialzo troviamo 1,01, 1,017 e 1,037 come resistenza, con la parità che fa un po' da ago della bilancia.

Non può averci sorpreso quindi il movimento post Fed e ora siamo in attesa che la situazione si evolva, ma già dovremmo capire qual è la strada perchè l'abbiamo già indicata.

Il petrolio sta frenando dopo i recenti rialzi. Cosa aspettarsi nel breve?

Il petrolio in questo momento è un asset class un po' dimenticata, con il mercato che si sta concentrando sulle Banche Centrali.

Il range ampio per l'oro nero è tra 93-96 dollari e 82-80 dollari, prima di guardare più in basso ai 76 dollari.

Al momento il petrolio è nel mezzo del guado e può andare da qualsiasi parte. Siccome il resto del mondo è disinteressato, latita un po' anche la volatilità sul petrolio, per il quale vedrei comunque un calo pensando a quello che può succedere all'economia globale.

Anche l'oro sta indietreggiando e si sta riportando verso i minimi di periodo. C'è il rischio di nuovi cali?

L'oro sicuramente più coinvolto dal contesto di ieri, infatti inizialmente quando le prime reazioni sembravano più voler pensare a una Fed un po' più accomodante, insieme con il rialzo dei mercati e il calo dei rendimenti il gold si è apprezzato, spingendosi poco oltre i 1.670 dollari.

In seguito però le quotazioni sono tornate indietro perché le parole di Powell sono state forti e dichiaratamente da falco.

In presenza di potenziali maggiori rendimenti pagati dal decennale, l'oro perde appeal perhcè non offre rendimento.

In questo momento il gold deve stare molto attenzione alla tenuta dei supporti e un segnale buono si avrà solo con un ritorno al di sotto dei 1.680 dollari.

Visto che siamo a ridosso dei minimi di periodo c'è il rischio che si scenda ancora e se si escludono i 1.480 dollari che sono ancora lontani, qualsiasi supporto va costruito.

Le Borse hanno reagito male dopo la Fed. A cosa prepararsi nel breve?

Per le Bore sembrerebbe una storia già vista, con i mercati azionari che hanno lanciato l'ennesima sfida alla Fed.

Quest'ultima ha reagito inizialmente con una pacca sulla spalla, per poi rifilare una sfilza di sentenze che non sanno per nulla di qualcosa di accomodante.

Anche la BCE, tra ieri e oggi, ha inviato messaggi piuttosto pesanti, con la Lagarde che di fatto ha dichiarato di non sapere se basterà una recessione a fermare l'inflazione.

Un discorso che a mio avviso ha senso, perchè noi ormai dovremmo abituarci a questa inflazione, visto che era anomalo a mio avviso non averla prima.

Al momento non ci sono segnali che l'inflazione "core" vada a posto e la Fed da parte sua ha dichiarato apertamente che andrà avanti con l'aumento dei tassi.

Quanto alle Borse, per Piazza Affari è facile l'analisi, con il Ftse Mib in trading range tra i 20.000 e i 23.000 punti largo circa.

Dobbiamo essere tutto sommato abbastanza contenti di rimanere in questo intervallo di prezzi, ricordando che ci vorrà del tempo perché il mercato trovi un bottom.

La mia idea è che per ora staremo in un range, nel quale pavimento e tetto sono ben delineati, e solo quando usciremo da questo intervallo il mercato avrà una tendenza più precisa.

Se guardiamo gli Stati Uniti mi viene più facile dire che gli indici azionari torneranno indietro, mentre l'Europa ha un andamento un po' più resiliente e quindi è più forte.