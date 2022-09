Di seguito riportiamo l'intervista ad Emanuele Rigo, General Manager di Newtraderlab, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L'euro-dollaro resta ancorato sui minini di periodo. Ritiene siano da mettere in conto ulteriori peggioramenti nel breve?

Non vedo tanto dei peggioramenti, ma mi aspetto un permanere della fase di debolezza sull'euro-dollaro, che potrebbe rimanere sotto la parità anche abbastanza a lungo.

Questo perchè le Banche Centrali sono andate all-in sul contrastato all'inflazione e così facendo, essendo la Fed in anticipo rispetto alla BCE, che ha iniziato dopo e sta alzando meno i tassi, ci troviamo in una situazione in cui la Banca Centrale americana è molto aggressiva, il biglietto è molto forte e quindi un euro-dollaro che si mantiene sotto la parità.

Faccio fatica a vedere ulteriori ribassi, ma sicuramente non mi aspetto dei rimbalzi nel breve per l'euro-dollaro.

L'oro sta rimbalzando dopo essersi avvicinato sempre più alla soglia dei 1.600 dollari. Quali le attese nel breve?

Per l'oro il discorso è simile a quello fatto per l'euro-dollaro, con l'aggravante che non sembra profilarsi la possibilità di un rimbalzo a breve, con un dollaro così forte e con i tassi e i rendimenti dei titoli USA in forte ascesa.

Siamo in una fase di debolezza che dovrebbe proseguire per l'oro, con una flessione verso i 1.600 dollari, come primo taget nel breve-medio termine.

Ricordo che l'oro è alternativo ai titoli di Stato USA e fino a quando i rendimenti di questi ultimi saranno elevati, il gold continuerà ad essere debole.

Il petrolio risale dopo aver raggiunto i minimi da inizio anno. Quali i possibili scenari?

Il petrolio risente di una domanda tendenzialmente in discesa, ma anche di un contesto di aumento delle scorte e delle prospettive di contrazione economica.

Siamo in una fase di ribasso che ormai va avanti da giugno scorso e che ha portato dai 122 dollari fin sotto gli 80 dollari.

La direzione è ancora ribassista e la flessione dei corsi potrebbe condurre verso i 75/70 dollari, in attesa i maggiori sviluppi sul fronte dell'azione dell'Opec+ e di altre questioni più tecniche o politiche legate ai livelli di estrazione, fissati per sostenere o deprimere il prezzo.

Le quotazioni si stanno allineando al forte sconto che la Russia ha offerto sul mercato ai cinesi e agli indiani per sopperire alla mancanza degli acquisti dall'Europa e dagli Stati Uniti.

Per il petrolio c'è una forte fase di ridimensionamento che potrebbe estendersi ulteriormente al ribasso.

Cosa può dirci in merito al recente andamento delle Borse e quali le attese nel breve?

Lo scenario attuale delle Borse è totalmente laterale e contrastato, nel senso che siamo in una fase di forte incertezza e debolezza.

Mi aspetto che gli indici continuino a oscillare all'insù o all'ingiù, senza soluzione di discontinuità.

Tra i peggiori troviamo l'indice inglese, mentre in Europa e negli Stati Uniti sono la recessione attesa e il contesto di tensioni che continuano a governare questa fase di incertezza.

Mi aspetto una prosecuzione dell'instabilità e della lateralità sui livelli attuali.