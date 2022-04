Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Alessandro Cocco, CEO di Unicron Associates, al quale abbiamo rivolto delle domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse. L'euro-dollaro sta risalendo la china dopo essere sceso sotto quota 1,08. Cosa aspettarsi ora? L'euro-dollaro aveva violato i minimi del 7 marzo a 1,08059, scendendo fino ad area 1,0770, da cui però ha rimbalzato ed è arrivato oggi a spingersi circa una figura più in alto. Il cross si sta mantenendo sopra i massimi del 18 e del 19 aprile a 1,082 e l'auspicio ora è che vada a violare la resistenza a 1,087. Oltre questo livello si apriranno le porte per nuovi rialzi almeno fino a 1,098, con possibili allunghi anche fino a 1,104 e proiezioni successive sui massimi di marzo in area 1,118/1,1185. Al ribasso, sotto 1,0770 l'euro-dollaro scenderà verso quota 1,065, ma nel breve sono più propenso per un recupero, evento che troverà conferma con la rottura al rialzo di area 1,087. L'oro viaggia intorno ad area 1.950 dollari. Quali i possibili scenari per le prossime sedute? L'oro due giorni fa ha toccato dei massimi a 1.998 dollari, da cui però ha ritracciato di circa 50 dollari.

La rottura al ribasso dei 1.965 dollari da parte del gold ha confermato una sorta di cambio di trend. C'è da dire che a 1.940 dollari c'è un supporto importante che potrebbe contenere il ribasso e riportare il gold intorno ai 1.980 dollari. In caso di rottura di area 1.940 dollari, l'oro rischierà una discesa verso i 1.925 dollari prima e i 1.900 dollari in seguito, con un ritorno verso i minimi segnati il 25 il 16 marzo scori. Con la tenuta dei 1.940 dollari e un ritorno sopra i 1.965 dollari, le quotazioni punteranno prima ai 1.980 dollari e in seguito all'area dei 2.000 dollari, con proiezioni successive a 2.020/2.030 dollari. Il petrolio sta tornando nuovamente verso quota 100 dollari. Si aspetta nuovi cali nel breve? Il petrolio due giorni fa ha mostrato una buona tenuta dopo aver toccato un massimo intorno ad area 109 dollari. In seguito però l'oro nero ha ceduto terreno ed è sceso a violare i 104 dollari, accelerando in direzione di quota 100 dollari. Con conferme al di sotto dei minimi di ieri a 101,38 dollari, l'oro nero potrà scendere verso i 97,34 dollari prima e in seguito in direzione dei 94,35 dollari. Al rialzo, sopra i 108 dollari il petrolio salirà verso i 113 dollari e successivamente verso la zona tra i 118 e i 120 dollari. Cosa può dirci in merito al recente andamento delle Borse e quali strategie ci può suggerire nel breve? Le Borse europee, ma non tutte, dopo aver toccato dei minimi hanno iniziato a recuperare, alcune più lentamente come il Dax, per non parlare dl Ftse Mib che è rimasto sostanzialmente fermo. A Wall Street gli indici principali hanno perso più di tutti, ma ora potrebbero superare una prima resistenza interessante, oltre la quale potrebbe svilupparsi un trend rialzista.

Davide Pantaleo

Vice-direttore di Trend-online, classe 1978.

Dopo aver concluso gli studi presso il Liceo Classico "Antonio Calamo" di Ostuni mi sono affacciato al mondo della economia.

Da circa un ventennio mi occupo di Borsa e Finanza. Dopo aver svolto per diversi anni l'attività del promotore finanziario, nel 2005 sono entrato nel team di Trend-online con l'incarico di redattore, per diventare in seguito vice-direttore della testata. Tra le altre innumerevoli attività, mi occupo di intrattenere i rapporti con tutti gli esperti, analisti e trader, interpellati quotidianamente da Trend-online.