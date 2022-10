Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, professional trader, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L'euro-dollaro è tornato indietro dopo l'appuntamento di ieri con la BCE. Si aspetta nuovi cali dai livelli correnti?

Qualche tempo fa ho parlato per l'euro-dollaro di un trading range potenziale tra 0,965 e la parità, con estensioni verso il basso fino a 0,95 e verso l'alto fino a 1,017 e 1,037.

Il trading range si sta più o meno confermando intorno alla parità dopo che la decisione della BCE ieri è stata più o meno in linea con le aspettative.

Credo che questa valutazione possa continuare in previsione di quello che succederà con la Fed la prossima settimana.

Gli ETF rappresentano l'innovazione finanziaria che ha permesso a tutti di diversificare gli investimenti in maniera semplice ed efficiente, mantenendo costi bassi ed eliminando parte della pressione derivante dalla scelta dei singoli titoli. Con Scalable Broker hai a disposizione più di 1700 ETF.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Dalla Fed in poi vedremo eventualmente cose diverse, ma fino a questo appuntamento non mi aspetto grandi movimenti per il cross.

L'unica cosa che si può dire che esisteva una trendline ribassista sull'euro-dollaro da inizio 2022, rotta al rialzo nelle ultime sedute.

La cattiveria con cui il dollaro guadagnava terreno sulle altre valute globali è venuta un po' meno.

Cosa può dirci in merito al recente andamento del petrolio e quali le attese nel breve?

Il petrolio è un asset class un po' dimenticata, perché il mercato si sta focalizzando sulle Banche Centrali, come è ovvio che sia.

Se si guarda l'oro nero nell'ultima settimana si nota che è stato poco mosso, con il mercato che si è occupato di altro.

Il trading range più ampio per il petrolio al rialzo trova la resistenza tra 93 e 95 dollari, mentre al ribasso la prima soglia chiave è a 82 dollari, sotto cui un altro supporto è a 76-75 dollari.

L'oro sta indietreggiando verso i 1.650 dollari. Quali i possibili scenari ora?

Per l'oro segnalo l'area storica dei 1.680 dollari, supporto che ha ceduto recentemente.

Se si guarda il grafico si notano due minimi e due massimi: i primi a 1.625/1.620 dollari e i secondi a 1.725/1.730 dollari.

Il problema è che nel mezzo c'è il livello dei 1.680 dollari che sta fungendo a resistenza ora.

In caso di rottura l'oro arriverà a 1.730 dollari velocemente, mentre in caso contrario tornerà sui 1.625 dollari e questo potrebbe essere pericoloso, ossia tornare troppe volte sul supporto in tempi brevi.

Come valuta l'attuale impostazione delle Borse e cosa si aspetta nelle prossime sedute?

L'evoluzione troppo rapida del rialzo mi fa sospettare che siamo di nuovo in un rally contro-trend e che quindi il mercato sia destinato a tornare indietro.

E' già la seconda volta che l'obbligazionario recupera 25-30 basis points di rendimento quando le condizioni di mercato sembrano un po' assestarsi.

Questo significa che siamo davvero nella fase di studio da parte dell'obbligazionario per cercare un bottom.

Sappiamo che questo è il primo paletto da mettere, cui seguiranno poi i bottom dell'azionario e delle commodity.

Ancora non abbiamo la certezza, ma mi sembra sempre più evidente che il mercato obbligazionario trova già rimbalzi.

Anche in questo caso l'evoluzione troppo rapida mi suggerisce che un bottom ha una prima fase come quella attuale, ma poi si deve stabilizzare.

Manca ancora un po' per dire che il bottom è stato fatto e fino a quando non sarà conclamato non possiamo far scattare il contatore per dire che da lì a 3-6 mesi si vada a segnare anche il bottom dell'azionario.

Sappiamo che l'S&P500 trova supporti tra i 3.600 e i 3.500 punti che sarebbe come dire l'area dei 20.000 per il Ftse Mib.

L'S&P500 può anche salire fino ai 4.300 punti, ricordando che un mercato prima di passare da ribassista a rialzista diventa laterale.

Se siamo ancora nella fase in cui si scende, allora questo rialzo dovrebbe aver trovato una resistenza importante a 3.900 punti.

Se al contrario siamo già in una fase in cui il mercato vuole diventare laterale, l'S&P500 potrebbe salire anche fino a 4.300 punti.

Ciò non sarebbe impossibile, ma personalmente non mi aspetto che ciò accada, confidando piuttosto in un ripiegamento nel breve.